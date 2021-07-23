







сообщает Sputnik. Официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал принятие официальным Вильнюсом поправок к закону "О правовом положении иностранных лиц",Sputnik.





Президент Литвы Гитанас Науседа в среду подписал поправки в закон о правовом статусе иностранцев, который парламент принял на фоне ухудшения ситуации с наплывом нелегальных мигрантов через границу с Беарусью. Изменения предусматривают более быстрое рассмотрение заявлений о предоставлении убежища и ограничивающие некоторые права просителей убежища в случаях, когда государство не в состоянии гарантировать их права из-за военного или чрезвычайного положения, а также в случае экстремальной ситуации или экстремального события, объявленных из-за массового наплыва иностранцев.

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Комментируя принятие поправок к закону, Глаз напомнил об инциденте на границе, когда литовские пограничники под угрозой оружия заставили иракских мигрантов вернуться обратно в Беларусь.





"После такого ужаса поправки к указанному закону уже просто дополняют очевидную картину. И нет смысла перечислять положения международного права, двусторонних и многосторонних соглашений, да и просто моральных критериев, которые этот закон не нарушает. Таких положений просто нет", - сказал Глаз.

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Глаз отметил, что в "благоразумные люди" в Литве понимают, что данные поправки узаконят "нарушение прав человека в отношении тех, кто пытается спасти себя и своих детей от ужасов и последствий развязанной под красивыми демократическими лозунгами войны".





В частности, по словам официального представителя МИД Беларуси, некоторые литовские юристы высказали замечания относительно вероятного противоречия поправок Конституции.





"Но что мы слышим от руководства Литвы? Да, закон плохой, да, "дырявый", он нарушает права человека. Но нам, дескать, надо послать сигнал странам донорам беженцев. Действительно, какие уж тут права, когда надо послать какой-то сигнал!" – добавил Глаз.





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Кроме того, в белорусском МИД обратили внимание на молчание западных партнеров в отношении этих поправок.





"Ну и, конечно, белыми нитками шиты попытки Вильнюса скрыть допущенную тотальную деградацию своей системы пограничной службы", - сказал Глаз.

По его словам, раньше это было возможно, так как долгие годы границу защищала Беларусь, и литовцы об этом не беспокоились.





"Затем, образно говоря, литовские политики стали "стучать молотком по мине". Своей цели добились. Теперь делают вид, что удивлены", - заключил Глаз.







