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«Продырявил» стену дворца. Посмотрите, какую инсталляцию сделал художник в Риме

23.07.2021 09:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. Один из самых известных дворцов Рима украсила оптическая иллюзия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Продырявил» стену дворца. Посмотрите, какую инсталляцию сделал художник в Риме

Cтрит-арт-художник JR проделал виртуальную дыру в посольстве Франции. Инсталляция дает людям возможность взглянуть на то, как бы все выглядело, если бы часть внешней стены отсутствовала.

«Продырявил» стену дворца. Посмотрите, какую инсталляцию сделал художник в Риме

Палаццо Фарнезе – здание, построенное в XVI веке как дипломатическое представительство Парижа. Теперь появился художественный способ открыть дворец для всех и показать комнаты, которые можно увидеть только в книгах или в интернете.

 
 
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Новости Италии. Один из самых известных дворцов Рима украсила оптическая иллюзия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Cтрит-арт-художник JR проделал...
 
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