ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Списки будут обновляться каждые три часа. В Беларуси начался приём документов в вузы и ссузы

23.07.2021 09:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси подвели итоги централизованного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году абсолютный результат – 100 баллов – показали 379 абитуриентов. 24 из них смогли получить высший балл сразу по двум предметам. Всего в нынешних испытаниях участие приняли более 60 тысяч человек.

ЦТ-2021. Сколько человек набрали 100 баллов и какой предмет стал самым успешным?

Списки будут обновляться каждые три часа. В Беларуси начался приём документов в вузы и ссузы

Сейчас идет следующий этап – прием документов в вузы и ссузы. У поступающих на бюджет есть время до 26 июля, на платную форму – до 9 августа.

С 2021 года отслеживать актуальную информацию о поступлении в университеты станет проще. Списки абитуриентов будут обновляться каждые три часа.

Списки будут обновляться каждые три часа. В Беларуси начался приём документов в вузы и ссузы

Узнать о своей позиции среди других поступающих можно будет с шагом в 5 баллов. Это в два раза точнее чем, в прошлые годы. В заключительный день приема документов информировать потенциальных первокурсников будут на два часа дольше обычного – до 17:00 вечера.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси подвели итоги централизованного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году абсолютный результат – 100...
 
Новости дня
Новости разные
 
Литва озабочена увеличением числа авиарейсов из Багдада в Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by