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«Под наведением порядка Лукашенко понимает увеличение налоговой нагрузки на ИП»

23.07.2021 09:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Под наведением порядка Лукашенко понимает увеличение налоговой нагрузки на ИП»
Валерий Карбалевич
Политолог Валерий Карбалевич - о заявлении о наведении порядка в деятельности индивидуальных предпринимателей.

- Ну вот дошла очередь и до индивидуальных предпринимателей (ИП). Проредили большой, средний бизнес, теперь взялись за совсем мелкий. В чем же провинились ИП? Ответ прост: мало денег платят в бюджет.

«Мы создали колоссальный оффшор, где люди ничего не платят, а уже все — индивидуальные предприниматели. Поэтому надо здесь навести порядок», - заявил Лукашенко на совещании 22 июля.



Под наведением порядка Лукашенко понимает увеличение налоговой нагрузки на ИП. Все понятно, дефицит бюджета растет, денег не хватает, их нужно где-то взять.

Только как на этом фоне выглядят оптимистичные заявления, что мы не боимся санкций, что валовой продукт вырос на 3,5%? Если экономика растет, то почему одновременно увеличивается бюджетный дефицит? - написал Валерий Карбалевич.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
 
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Дефицит бюджета растет, денег не хватает, их нужно где-то их взять.
 
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