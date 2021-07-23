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Валерий Карбалевич

«Мы создали колоссальный оффшор, где люди ничего не платят, а уже все — индивидуальные предприниматели. Поэтому надо здесь навести порядок», - заявил Лукашенко на совещании 22 июля.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Под наведением порядка Лукашенко понимает увеличение налоговой нагрузки на ИП» Дефицит бюджета растет, денег не хватает, их нужно где-то их взять.

- Ну вот дошла очередь и до индивидуальных предпринимателей (ИП). Проредили большой, средний бизнес, теперь взялись за совсем мелкий. В чем же провинились ИП? Ответ прост: мало денег платят в бюджет.Под наведением порядка Лукашенко понимает увеличение налоговой нагрузки на ИП. Все понятно, дефицит бюджета растет, денег не хватает, их нужно где-то взять.Только как на этом фоне выглядят оптимистичные заявления, что мы не боимся санкций, что валовой продукт вырос на 3,5%? Если экономика растет, то почему одновременно увеличивается бюджетный дефицит? -