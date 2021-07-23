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В Пуховичском районе при пожаре спасли 70 га ячменя на корню
Источник материала: БелТА
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе при пожаре спасли 70 га ячменя на корню. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.
"22 июля в 17.19 в ЦОУ Пуховичского района поступило сообщение о загорании в поле вблизи города Марьина Горка. По прибытии к месту вызова спасатели установили, что горят пожнивные остатки и зерновая культура на корню", - рассказали в пресс-службе.
На момент возникновения пожара в поле проводились работы по уборке зерновых. Тушение пожара до прибытия подразделений МЧС не осуществлялось. Для ликвидации загорания привлекалась техника сельскохозяйственного предприятия.
В результате пожара огнем уничтожены 7 га ячменя на корню. Работники МЧС и хозяйства спасли 70 га ячменя.
В результате ЧС никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается.-0-
Фото Минского областного управления МЧС
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На момент возникновения пожара в поле проводились работы по уборке зерновых. Тушение пожара до прибытия подразделений МЧС не осуществлялось. Для ликвидации...
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