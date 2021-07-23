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При пожаре в пятиэтажке в Минске эвакуированы 5 человек

23.07.2021 09:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в пятиэтажке эвакуированы 5 человек, сообщили БЕЛТА в пресс- службе МЧС.

"22 июля в 10.51 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Ташкентской, 22, корп. 2. Работниками МЧС спасена находившаяся в гостях гражданка 1973 года рождения, неработающая. С отравлением продуктами горения и ожогами она госпитализирована. Из квартир подъезда эвакуированы 5 человек", - рассказали в пресс-службе.

Причина пожара устанавливается. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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"22 июля в 10.51 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Ташкентской, 22, корп. 2. Работниками МЧС спасена...
 
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