При пожаре в пятиэтажке в Минске эвакуированы 5 человек

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в пятиэтажке эвакуированы 5 человек, сообщили БЕЛТА в пресс- службе МЧС.

"22 июля в 10.51 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Ташкентской, 22, корп. 2. Работниками МЧС спасена находившаяся в гостях гражданка 1973 года рождения, неработающая. С отравлением продуктами горения и ожогами она госпитализирована. Из квартир подъезда эвакуированы 5 человек", - рассказали в пресс-службе.

Причина пожара устанавливается. -0-