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Власти ликвидируют еще три правозащитные организации
Источник материала: Партизан
Власти ликвидируют общественную организацию "Центр правовой трансформации". Информация об этом появилась в едином регистре юридических лиц.
Организация занималась "повышением правовой культуры, организацией просветительской, аналитической и исследовательской деятельности в области права".
14 июля силовики приходили с обыском в офис центра и к директору Ольге Смолянко.
Позже стало известно. ликвидируют также "Офис европейской экспертизы и коммуникаций" и правозащитный центр "Human Constanta". Дата решения Мингорисполкома у всех одинаковая — 22 июля.
В последнее время информация о ликвидации тех или иных общественных организаций приходит ежедневно. На совещании 22 июля Александр Лукашенко возмутился тем, что в Беларуси около 2000 таких организаций.
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Власти ликвидируют общественную организацию "Центр правовой трансформации". Информация об этом появилась в едином регистре юридических лиц.
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