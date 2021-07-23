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Власти ликвидируют еще три правозащитные организации

23.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти ликвидируют общественную организацию "Центр правовой трансформации". Информация об этом появилась в едином регистре юридических лиц.

Организация занималась "повышением правовой культуры, организацией просветительской, аналитической и исследовательской деятельности в области права".

14 июля силовики приходили с обыском в офис центра и к директору Ольге Смолянко.

Позже стало известно. ликвидируют также "Офис европейской экспертизы и коммуникаций" и правозащитный центр "Human Constanta". Дата решения Мингорисполкома у всех одинаковая — 22 июля.

В последнее время информация о ликвидации тех или иных общественных организаций приходит ежедневно. На совещании 22 июля Александр Лукашенко возмутился тем, что в Беларуси около 2000 таких организаций.
 
 
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Власти ликвидируют общественную организацию "Центр правовой трансформации". Информация об этом появилась в едином регистре юридических лиц.
 
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