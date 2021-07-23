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В Афганистане неизвестные убили более ста мирных жителей

23.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Неизвестные убили более ста мирных жителей в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар после его захвата боевиками радикального движения "Талибан", сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел, пишет РИА Новости.


Фото Oxu.az

Правительство Афганистана обвинило в гибели мирных жителей талибов, которые контролируют этот район.

"Террористы по приказу своих боссов из Пенджаба (Пакистан) устроили нападение на ни в чем не повинных афганцев, разграбили дома и убили сотню невинных людей", - заявил представитель МВД Мирваис Станекзай.

Талибы, по данным телеканала, отрицают причастность к убийствам мирных жителей.
 
 
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Неизвестные убили более ста мирных жителей в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар после его захвата боевиками радикального движения "Талибан",...
 
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