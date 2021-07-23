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Впервые в истории английский футбол отдали в женские руки

23.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

57-летняя Дебби Хьюитт ранее не работала в футбольных структурах, но смогла громко заявить о себе в сфере бизнеса.



Пост председателя Футбольной ассоциации Англии (The FA) с начала следующего года займет Дебби Хьюитт, сообщается на сайте организации.

В четверг состоялось заседание правления FA, пишет Sputnik, на котором была утверждена кандидатура Хьюитт.

Предыдущий руководитель FA Грег Кларк ушел в отставку в ноябре 2020 года. Это произошло после того, как он, выступая перед членами парламента, назвал темнокожих футболистов "цветными". Кларк позднее извинился за свои слова. Исполняющим обязанности председателя FA был назначен Питер Маккормик.
Впервые за всю историю организации, которой в октябре исполнится 158 лет, ее председателем будет женщина.

57-летняя Хьюитт ранее занимала пост исполнительного директора Королевского автоклуба Великобритании. Помимо этого, она работала в ряде крупнейших компаний.

В 2011 году она стала кавалером Ордена Британской империи за заслуги в бизнесе и государственном секторе.
 
 
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57-летняя Дебби Хьюитт ранее не работала в футбольных структурах, но смогла громко заявить о себе в сфере бизнеса.
 
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