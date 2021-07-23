Госкомимущество предлагает белорусам обсудить вопросы аренды и безвозмездного пользования имуществом









пишет realt.by, а также собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций находится в собственности Беларуси и ее административно-территориальных единиц. Предметом правового регулирования проекта документа являются общественные отношения по временному владению и пользованию имуществом, находящимся в госсобственности,realt.by, а также собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций находится в собственности Беларуси и ее административно-территориальных единиц.





Проект указа направлен на дальнейшее совершенствование арендных отношений, повышение эффективности использования государственного имущества, а также имущества, находящегося в собственности хозяйственных обществ, а также уточнение отдельных норм указа от 29 марта 2012 года № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом».





Документом определяется, что возможно заключение договоров аренды объектов недвижимого имущества, их частей без наличия документов, удостоверяющих государственную регистрацию создания таких объектов недвижимого имущества, возникновения прав на них. Все деньги от аренды пойдут в бюджет государства.





Также законопроектом определяются моменты безвозмездной аренды государственной недвижимости. Правда она только условно «безвозмездная», потому что при заключении договора юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны возмещать ссудодателю (если иное не установлено президентом) следующие расходы (затраты):





начисленную амортизацию (за исключением случаев, когда сторонами договора являются бюджетные организации);





земельный налог или арендную плату за земельный участок, налог на недвижимость;





по содержанию, эксплуатации, ремонту этого недвижимого имущества, на санитарное содержание, коммунальные и другие услуги в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, в том числе посредством авансовых платежей. Ссудополучатели вправе нести указанные затраты самостоятельно.

Организатор публичного обсуждения — Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.





Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 22 июля по 1 августа 2021 года.







