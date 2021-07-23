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У погибшего в аварии в Ивацевичском районе солдата осталось трое детей
Источник материала: Партизан
Об этом рассказало Министерство обороны Беларуси и пообещало поддержку его семье.
Из сообщения Министерства обороны становится известно,
Информация военного ведомства:
“По предварительной информации вблизи населённого пункта Ивацевичи с автомобилем Урал, следовавшим из одной из воинских частей ВВС ПВО, столкнулся автопоезд, двигавшийся в попутном направлении, управляемый гражданином Польши.
В результате столкновения Урал съехал в кювет и опрокинулся. Водитель армейского автомобиля – заместитель командира автомобильного взвода 1984 года рождения – получил травмы, от которых скончался.
Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего контрактной службы. Мужчина служил в Вооруженных Силах с 2008 года. У него осталось трое детей.
Министерство обороны окажет необходимую помощь семье погибшего”.
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Об этом рассказало Министерство обороны Беларуси и пообещало поддержку его семье.
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