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У погибшего в аварии в Ивацевичском районе солдата осталось трое детей

23.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом рассказало Министерство обороны Беларуси и пообещало поддержку его семье.



Из сообщения Министерства обороны становится известно, пишет 1reg.by, что военная машина двигалась в попутном направлении с фурой, врезавшейся в нее.

Информация военного ведомства:

“По предварительной информации вблизи населённого пункта Ивацевичи с автомобилем Урал, следовавшим из одной из воинских частей ВВС ПВО, столкнулся автопоезд, двигавшийся в попутном направлении, управляемый гражданином Польши.

В результате столкновения Урал съехал в кювет и опрокинулся. Водитель армейского автомобиля – заместитель командира автомобильного взвода 1984 года рождения – получил травмы, от которых скончался.

Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего контрактной службы. Мужчина служил в Вооруженных Силах с 2008 года. У него осталось трое детей.

Министерство обороны окажет необходимую помощь семье погибшего”.
 
 
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Об этом рассказало Министерство обороны Беларуси и пообещало поддержку его семье.
 
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