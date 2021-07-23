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Авиакомпания Iraqi Airways увеличила число рейсов в Минск. МИД Литвы просит Ирак разобраться

23.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в телефонном разговоре вечером 22 июля с главой внешнеполитического ведомства Ирака Фуадом Хусейном выразил «глубокую озабоченность» увеличением количества авиарейсов из Багдада в Минск.

«Я еще раз повторил, что участие в любой возможной преступной схеме Беларуси наносит особый ущерб репутации Ирака как страны, заявившей о приверженности пути демократии и мира. Не только Литва, весь Европейский союз ожидает, что Багдад примет меры против организаторов преступной сети, занимающейся контрабандой людей», — сказал Ландсбергис.

Габриэлюс Ландсбергис вновь призвал власти Ирака решить вопрос воздушного канала миграции из Багдада в белорусскую столицу.

По словам литовского министра, его иракский коллега пообещал в ближайшее время выяснить мотивы такого решения.

Зеркало напоминает, что Министры встречались в Ираке всего неделю назад, 15 июля. Через три дня авиакомпания Iraqi Airways увеличила с двух до четырех в неделю количество авиарейсов в Минск. Такое решение принято на основании поручения министра транспорта Ирака Нассера аль Шибли в связи с ростом спроса на такие полеты. На ближайшие дни все билеты проданы.

Тем временем литовские пограничники за минувшие сутки задержали 92 мигранта, которые нелегально проникли в страну со стороны Беларуси. Из них 73 человека представились гражданами Ирака или имели документы из этой страны.

А 22 июля случился инцидент: двое несовершеннолетних, ранее незаконно пересекавшие границу с родителями из Беларуси, были доставлены в больницу для реанимации. Они утверждали, что люди в масках, которые сопровождали их до границы с белорусской стороны, дали им таблетки.

С начала 2021 года литовские пограничники задержали на границе с Беларусью 2340 нелегалов — в 30 раз больше, чем за весь 2020 год.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в телефонном разговоре вечером 22 июля с главой внешнеполитического ведомства Ирака Фуадом Хусейном выразил...
 
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