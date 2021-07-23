«Изменили сами себе»? Что стало с «элитарным» Clubhouse и другими соцсетями, которые наделали много шума

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта Mashable.com

В феврале 2021 года в русскоязычный интернет ворвался Clubhouse — социальная сеть, где пользователи общаются друг с другом исключительно голосом, а не с помощью текстов. Аудиторию зацепило то, что, попадая в «тематическую комнату», в прямом эфире здесь можно было послушать известных медийных персон, в том числе таких, как Марк Цукерберг или Илон Маск. Проект привлек миллионные инвестиции, ему предсказывали бурный рост — в начале года бизнес оценивался в $ 1 млрд.

Мы узнали, удалось ли Clubhouse удержать аудиторию, и какие еще не самые известные сегодня соцсети привлекали к себе большое внимание на старте.

Clubhouse: теряет аудиторию, отказывается от своих «фишек»

На днях соучредители соцсети Пол Дэвисон и Рохан Сет объявили , что Clubhouse отменяет систему «инвайтов», когда зарегистрироваться в приложении можно только по приглашению от уже существующего пользователя. Именно эту особенность настойчиво расхваливали PR-щики, ведь система «инвайтов» создавала соцсети имидж этакого «элитарного клуба», в который не так просто попасть.

Теперь все стало проще, и вот как это комментируют создатели соцсети: «Мы всегда хотели, чтобы Clubhouse был открытым. Любой человек в мире должен иметь доступ к содержательным разговорам». По словам владельцев, ограничения нужны были на первоначальном этапе, чтобы растить соцсеть равномерно, а теперь проект будет масштабироваться.



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Видимо, с этой же целью неделей ранее в Clubhouse было снято ограничение по текстовым сообщениям. Появилась опция Backchannel — встроенный мессенджер для переписки. Такой шаг в СМИ называют «изменой самим себе», ведь именно голосовое общение отличало Clubhouse от других социальных сетей и мессенджеров.

Эксперты предполагают, что снятие ограничений — это попытка вернуть популярность, которая была у проекта в начале года.

Напомним, в феврале 2021-го Clubhouse показал взрывной рост аудитории. Если в конце 2020 года в соцсети были зарегистрированы порядка 600 тысяч пользователей, то в феврале 2021 года их было уже 6 млн.

Особую роль в продвижении сыграли медийные персоны. Чего стоил один лишь пост основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, в котором он пригласил поболтать в Clubhouse официальный Кремль? Люди ринулись скачивать приложение, чтобы получить роскошь общения с топовыми менеджерами, бизнесменами, актерами и т.д. По мнению аналитиков , именно в этом была основная причина популярности Clubhouse — создавалась иллюзия «прямого разговора» со звездой.

Но после пикового февраля интерес к Clubhouse стал угасать . Эффект «Илона» работать перестал, «звезды» стали все меньше времени проводить в распиаренной соцсети, и массовая популярность осталась в прошлом. Также у соцсети появились серьезные конкуренты — похожие голосовые продукты запустили Facebook, Instagram, Twitter, Reddit, LinkedIn и другие известные соцсети.

Ежемесячные загрузки приложения Clubhouse в 2020—2021 гг. по регионам

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Данные с сайта Statista.com

Сказалось и то, что создатели проекта затянули с разработкой приложения на Android. Оно стало доступно лишь в мае, хотя ждали его в марте-апреле. Конечно, благодаря разработке на Android июньская статистика по скачиваниям существенно подросла (работает отложенный спрос), но вернуться к цифрам этой зимы у проекта пока не получается. По данным на июнь 2021 года, у соцсети около 12 млн активных пользователей, включая 10 млн на iOS и 2 млн на Android.



Фото: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images

В русскоязычном сегменте Clubhouse в феврале возглавлял рейтинг самых скачиваемых российских приложений на iOS. Сейчас соцсеть вылетела из горячей сотни — таковы данные сервиса аналитики App Annie, которые проанализировало издание «Известия». Версия приложения на Android также не особенно востребована — самая высокая позиция, до которой поднимался Clubhouse, — 34-е место в рейтинге.

Как на популярности Clubhouse скажется отмена приглашений, сказать сложно. По данным The Verge, сейчас в листе ожидания на регистрацию находятся 10 млн человек, то есть этот шаг действительно может увеличить активность и количество пользователей. При этом ведущие мировые издания уже выпустили материалы с заголовками о том, что «соцсеть умирает» и точка невозврата пройдена .

Какие еще соцсети громко заявили о себе на старте, но не сумели удержать пользователей? Вот несколько примеров.

Friendster: амбициозные инвесторы не справились с техническими сложностями

Социальная сеть Friendster была запущена в 2002 году в качестве конкурента сайту знакомств Match. Создатель сети канадский программист Джонатан Абрамс предположил, что объединять в пару лучше не двух неизвестных людей, а друзей — в таком случае больше шансов, что отношения сложатся удачно.

Идея понравилась аудитории, и всего за несколько месяцев на сайте зарегистрировались 3 млн пользователей — в те времена этот был прорыв. Friendster считается первой социальной сетью в мире с многомиллионной аудиторией.

В 2003 году Google предложил выкупить Friendster за $ 30 млн, но предложение было отклонено. Вместо этого Джонатан Абрамс привлек венчурные инвестиции. И все могло сложиться хорошо, если бы не постоянные конфликты между инвесторами, что не позволяло своевременно принимать важные управленческие решения.

Friendster оказался не готов к масштабированию. По мере роста трафика стало всплывать множество технических проблем — страницы загружались очень медленно, и пользователи уходили на другие площадки, например, набиравшую в то время популярность соцсеть MySpace. Довольно долго инвесторы Friendster пытались бороться за аудиторию, но в 2015 году проект был официально закрыт.

Bebo: отличный старт, а в итоге одна из худших инвестиций в истории

Яркий дебют в 2005 году показала соцсеть Bebo — ее основали супруги из Сан-Франциско Майкл и Сочи Берч. За 9 дней после запуска соцсеть привлекла миллион пользователей. А на пике популярности аудитория соцсети составляла около 40 млн, особенно полюбили ее жители Великобритании и Ирландии.



Фото с сайта Dailyadvent.com

В 2008 году основатели Bebo очень выгодно продали соцсеть компании AOL — за $ 850 млн. А дальше дела у проекта пошли очень и очень плохо. Эксперты называют несколько причин: плохой менеджмент и агрессивное завоевание рынка соцсетью Facebook.

Всего через два года после покупки AOL продала проект за $ 10 млн, а в 2013 году соцсеть стоила всего $ 1 млн. BBC назвали сделку AOL одной из самых худших в истории.

Path: потеря репутации растоптала бизнес

Приложение Path запускалось как альтернатива Facebook, где друзей у пользователя со временем появляется слишком много — и большая часть из них незнакомцы. Основатели проекта Дэвид Морин (из Facebook), Шон Фаннинг и Дастин Мьеро (из Napster) решили пойти другим путем и ограничили в приложении число френдов до 50. Согласно исследованиям антропологов, именно столько более-менее близких знакомых обычно бывает у семьи.



Фото с сайта Tjournal.ru

В 2012 году Path по-настоящему «выстрелил» : за первые три недели после запуска приложение загрузили 1,5 млн раз. Спустя три месяца Google предложил основателям продать проект за $ 100 млн, но сделка не состоялась. Казалось, что на этом проекте можно заработать больше.

А потом случилось то, что фактически растоптало этот бизнес. В 2012 году стало известно , что Path загружает на свои серверы адресные книги пользователей, включая полные имена, адреса электронной почты и номера телефонов. Руководство компании пыталось оправдаться тем, что они делают это, «чтобы помочь пользователям быстро и эффективно находить своих друзей и семью на Path, подключаться к ним, а также уведомлять их, когда друзья и семья присоединяются к Path. Больше ничего». Но пользователи не готовы были простить создателям приложения потерю конфиденциальности.

В 2014 году в борьбе за выживание в приложении был увеличен лимит друзей до 500, но ситуацию это не спасло. В 2015 году проект был продан корейской компании, а в 2018 году закрыт.

Vine: резкий взлет и падение из-за того, что не сработала первоначальная концепция

Не так давно это было очень популярное мобильное приложение, с помощью которого пользователи могли создавать и делиться друг с другом 6-секундными видеороликами. В 2012 году, еще до реализации проекта, авторы продали идею компании Twitter. Cмысл был в том, чтобы повторить, только в формате видео, то самое ограничение по количеству символов, благодаря которому взлетел сам Twitter.

Для широкой публики сервис Vine стал доступен в январе 2013 года. И уже в апреле оказался самым скачиваемым бесплатным приложением в iOS App Store. На пике число пользователей Vine доходило до 200 млн человек. Казалось, что «вайны» заполонили интернет-пространство.



Фото с сайта Korrespondent.net

При этом не оправдался первоначальный расчет создателей на то, что люди будут обмениваться друг с другом моментами из жизни. Пользователи стали загружать приложение, скорее, для творчества. Как вместить в 6 секунд что-то такое, чем можно удивить всех? Вызов, конкуренция — вот что работало на Vine. А для повседневного общения пользователи выбрали видео в Instagram, Snapchat и YouTube.

С ростом конкуренции звездные пользователи Vine стали вести переговоры с владельцами о том, чтобы им платили за размещение роликов в приложении. Обсуждение зашло в тупик, новые ролики от «звезд» не появлялись, и Vine cтал стремительно терять аудиторию. В 2016 году сервис был закрыт для загрузки новых видео.

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