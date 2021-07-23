|
«Изменили сами себе»? Что стало с «элитарным» Clubhouse и другими соцсетями, которые наделали много шума
23.07.2021 10:23 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В феврале 2021 года в русскоязычный интернет
Мы узнали, удалось ли Clubhouse удержать аудиторию, и какие еще не самые известные сегодня соцсети привлекали к себе большое внимание на старте.
Clubhouse: теряет аудиторию, отказывается от своих «фишек»
На днях соучредители соцсети Пол Дэвисон и Рохан Сет
Теперь все стало проще, и вот как это комментируют создатели соцсети: «Мы всегда хотели, чтобы Clubhouse был открытым. Любой человек в мире должен иметь доступ к содержательным разговорам». По словам владельцев, ограничения нужны были на первоначальном этапе, чтобы растить соцсеть равномерно, а теперь проект будет масштабироваться.
Видимо, с этой же целью неделей ранее в Clubhouse было
Эксперты предполагают, что снятие ограничений — это попытка вернуть популярность, которая была у проекта в начале года.
Напомним, в феврале 2021-го Clubhouse
Особую роль в продвижении сыграли медийные персоны. Чего стоил один лишь пост основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, в котором он
Но после пикового февраля интерес к Clubhouse
Ежемесячные загрузки приложения Clubhouse в 2020—2021 гг. по регионам
Нажмите для увеличения
Сказалось и то, что создатели проекта
В русскоязычном сегменте Clubhouse в феврале
Как на популярности Clubhouse скажется отмена приглашений, сказать сложно. По
Какие еще соцсети громко заявили о себе на старте, но не сумели удержать пользователей? Вот несколько примеров.
Friendster: амбициозные инвесторы не справились с техническими сложностями
Социальная сеть Friendster была запущена в 2002 году в качестве конкурента сайту знакомств Match. Создатель сети канадский программист Джонатан Абрамс предположил, что объединять в пару лучше не двух неизвестных людей, а друзей — в таком случае больше шансов, что отношения сложатся удачно.
Идея понравилась аудитории, и всего за несколько месяцев на сайте
В 2003 году Google
Friendster оказался не готов к масштабированию. По мере роста трафика стало всплывать множество технических проблем — страницы загружались очень медленно, и пользователи уходили на другие площадки, например, набиравшую в то время популярность соцсеть MySpace. Довольно долго инвесторы Friendster пытались бороться за аудиторию, но в 2015 году проект был официально закрыт.
Bebo: отличный старт, а в итоге одна из худших инвестиций в истории
Яркий дебют в 2005 году показала соцсеть Bebo — ее основали супруги из Сан-Франциско Майкл и Сочи Берч. За 9 дней после запуска соцсеть
В 2008 году основатели Bebo очень выгодно
Всего через два года после покупки AOL продала проект за $ 10 млн, а в 2013 году соцсеть стоила всего $ 1 млн. BBC
Path: потеря репутации растоптала бизнес
Приложение Path запускалось как альтернатива Facebook, где друзей у пользователя со временем появляется слишком много — и большая часть из них незнакомцы. Основатели проекта Дэвид Морин (из Facebook), Шон Фаннинг и Дастин Мьеро (из Napster) решили пойти другим путем и ограничили в приложении число френдов до 50. Согласно исследованиям антропологов, именно столько более-менее близких знакомых обычно бывает у семьи.
В 2012 году Path по-настоящему
А потом случилось то, что фактически растоптало этот бизнес. В 2012 году
В 2014 году в борьбе за выживание в приложении
Vine: резкий взлет и падение из-за того, что не сработала первоначальная концепция
Не так давно это было очень популярное мобильное приложение, с помощью которого пользователи могли создавать и делиться друг с другом 6-секундными видеороликами. В 2012 году, еще до реализации проекта, авторы
Для широкой публики сервис Vine стал доступен в январе 2013 года. И уже в апреле оказался самым скачиваемым бесплатным приложением в iOS App Store. На пике число пользователей Vine доходило до 200 млн человек. Казалось, что «вайны» заполонили интернет-пространство.
При этом
С ростом конкуренции звездные пользователи Vine стали вести переговоры с владельцами о том, чтобы им платили за размещение роликов в приложении. Обсуждение зашло в тупик, новые ролики от «звезд» не появлялись, и Vine cтал стремительно терять аудиторию. В 2016 году сервис был закрыт для загрузки новых видео.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Изменили сами себе»? Что стало с «элитарным» Clubhouse и другими соцсетями, которые наделали много шума
В феврале 2021 года в русскоязычный интернет ворвался Clubhouse - социальная сеть, где пользователи общаются друг с другом исключительно голосом, а не с помощью текстов....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)