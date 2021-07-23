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Белорусский рубль крепнет вторую неделю: это надолго?
Источник материала: UDF
Белорусский рубль растет сразу к доллару, евро и российскому рублю / Еврорадио
По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 22 июля доллар подешевел на 1,7 копейки и стоит 2,5148 рубля, курс евро снизился на 1,3 копейки и составил 2,9662 рубля. Впервые с 14 июля подрос российский рубль: на 1 копейку до 3,412 белорусского рубля.
Однако срок уплаты налогов подошёл к концу.
Из-за санкций предприятия могут сбрасывать валюту
Курсы валют реагируют на соотношение спроса и предложения, отмечает старший аналитик “Альпари Евразия” Вадим Иосуб.
— Заметное падение всех трёх валют было на прошлой неделе и продолжается на этой. Есть одна очевидная и бесспорная причина — это выплата налогов. Как раз с прошлой недели вплоть до сегодняшнего числа, 22 июля, уплачивается налог на прибыль за второй квартал. Соответственно, предприятия-экспортёры, у которых выручка в валюте, а налоги надо платить в рублях, продают валюту за рубли, чтобы заплатить налоги.
Белорусский рубль не обязательно начнёт падать 23 июля, когда налоги уже будут собраны, считает эксперт.
— Можно предположить, что есть предприятия с большим количеством валюты на счетах, которые опасаются санкций и того, что их платежи в валюте могут попасть под ограничения. Такие предприятия могут активно конвертировать свою валюту в белорусские рубли.
Банковские санкции блокируют поступление валюты в Беларусь
Также на курс белорусского рубля могут влиять внешние факторы.
— Внешние факторы постоянно влияют на курсы отдельных валют. Бывает, что евро и доллар падают, а российский рубль растёт или наоборот и так далее. Это не влияние на белорусский рубль. Его нужно оценивать по изменению валютной корзины. На это могут повлиять секторальные санкции Евросоюза. Но они ещё не действуют и пока не привели к уменьшению валютной выручки и снижению курса рубля.
Зато банковские санкции могут оказаться опасны раньше, чем начнут действовать другие ограничения ЕС.
— В отдельных случаях банковские санкции приобрели очень расширенное толкование. На самом деле ограничения касаются того, чтобы трём госбанкам не выдавать кредиты на срок больше 90 дней. На практике возникают проблемы с платежами, не связанными с кредитованием. А с любыми платежами и в пользу этих госбанков, и даже в пользу других банков, которые не попали в этот список.
Так санкции могут затронуть совсем неожиданные сферы. При массовой блокировке валютных платежей валютной выручки Беларусь получит меньше не потому, что не может продавать какую-то продукцию, а потому, что не сможет получить за неё деньги.
— Соответственно, уменьшится предложение валюты, и это окажет давление на курс белорусского рубля, — заключает Вадим Иосуб.
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Из-за санкций предприятия могут сбрасывать валюту.
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