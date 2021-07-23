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Правительство выставило ультиматум нефтяникам: Экспорт бензина запретят на следующей неделе

23.07.2021 10:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Правительство выставило ультиматум нефтяникам: Экспорт бензина запретят на следующей неделе
Иллюстративное фото
Минэнерго России выставило ультиматум нефтяным компаниям из-за резкого роста оптовых цен на топливо.

На следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт бензина, если его стоимость в опте не снизится, заявил в четверг глава ведомства Николай Шульгинов.

 С начала года Аи-95 на бирже подорожал на 23% и впервые в истории стал стоить дороже 60 тысяч рублей за тонну. Цены Аи-92 подскочили на 24%, до 57847 рублей за тонну.


«В случае сохранения биржевых цен на нынешних рекордных уровнях <…> также может быть рассмотрен вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующих объёмы и уровни цен в оптовом звене, и увеличения биржевых нормативов до 15%», - сообщил Шульгинов (его цитирует «Интерфакс»)


Он добавил, что после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля рост объемов производства бензина будет способствовать стабилизации биржевых цен.
 
 
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