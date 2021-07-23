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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Полнолуние с Черной Луной принесет сумасшедший успех этим знакам Зодиака! Весам следует презентовать себя, новые проекты и предлагать неординарные идеи.

Об этом пишетВесам следует презентовать себя, новые проекты и предлагать неординарные идеи - окружающие отлично к этому отнесутся! Полнолуние склоняет Весы к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций, - а это именно тот язык, который все вокруг воспримут на "ура" и охотно пойдут за вами.Вы будете на ходу принимать решения или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему порыву. При этом все же лучше руководствоваться логикой, а не только интуицией, и тогда у вас все получится. Главное - не рубить сгоряча, а все тщательно обдумывать.Рыбам следует расслабиться и как следует отдохнуть. Возможно, часть своих обязанностей вам удастся переложить на плечи других, а другую и вовсе отложить в дальний ящик. Пусть вас это не тяготит: уже на днях вы возьметесь за дела с новыми силами, ведь отдых зарядит на покорение вершин!Черная Луна - фиктивная планета, которую также называют Лилит. По факту это математическая невидимая точка на небе, а не небесное тело. Астрологи говорят, что она связана с новолуниями и сменяет знаки Зодиака. В июле Черная Луна переходит из знака Телец в Близнецы. Это события произошло 19 июля 2021 года, и его отголоски будут чувствоваться еще долго.