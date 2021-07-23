ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Полнолуние с Черной Луной принесет сумасшедший успех этим знакам Зодиака!

23.07.2021 10:33 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Полнолуние с Черной Луной принесет сумасшедший успех этим знакам Зодиака!
Фото: Getty Images
Гороскоп 2021 расскажет, каким знакам Зодиака июльское полнолуние принесет невиданный успех и везение. Событие произойдет 24 июля, но его действие будет чувствоваться в течение нескольких дней - до и после.

Об этом пишет 1001goroskop.

Весы


Весам следует презентовать себя, новые проекты и предлагать неординарные идеи - окружающие отлично к этому отнесутся! Полнолуние склоняет Весы к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций, - а это именно тот язык, который все вокруг воспримут на "ура" и охотно пойдут за вами.

Стрелец


Вы будете на ходу принимать решения или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему порыву. При этом все же лучше руководствоваться логикой, а не только интуицией, и тогда у вас все получится. Главное - не рубить сгоряча, а все тщательно обдумывать.


Рыбы


Рыбам следует расслабиться и как следует отдохнуть. Возможно, часть своих обязанностей вам удастся переложить на плечи других, а другую и вовсе отложить в дальний ящик. Пусть вас это не тяготит: уже на днях вы возьметесь за дела с новыми силами, ведь отдых зарядит на покорение вершин!

Для справки


Черная Луна - фиктивная планета, которую также называют Лилит. По факту это математическая невидимая точка на небе, а не небесное тело. Астрологи говорят, что она связана с новолуниями и сменяет знаки Зодиака. В июле Черная Луна переходит из знака Телец в Близнецы. Это события произошло 19 июля 2021 года, и его отголоски будут чувствоваться еще долго.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весам следует презентовать себя, новые проекты и предлагать неординарные идеи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Некляев: Если это не антибелорусское, антинациональное бешенство, то что тогда это такое?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by