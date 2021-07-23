Источник материала: UDF



Владимир Некляев

пишет

Сегодняшняя власть поставила целью отменить, снести все то, что создано титаническим трудом наших национальных титанов, потомки которых – включая первого белорусского лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич – объявляются бандитами, иностранными агентами!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Некляев: Если это не антибелорусское, антинациональное бешенство, то что тогда это такое? «Власть поставила целью отменить, снести все то, что создано трудом наших национальных гениев».

Такой же иск готовится в отношении Союза белорусских писателей, у истоков которого стояли народные поэты Якуб Колас и Янка Купала.Если это не антибелорусское, антинациональное бешенство, то что тогда это такое?..