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23 июля не ходите к водоемам и не стригите волосы: что можно и нельзя делать в этот день
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Праздник в народе прижился под названием Антоний Громоносец, так как на эту дату обычно приходились сильные грозы, и по ним предсказывали урожай.
Как гласят предания, преподобный Антоний (в миру - Антип) родом из Любеча под Черниговом отправился на гору Афон, где принял постриг, прожил несколько лет. После явления игумену его монастыря во сне Богородицы последовал ее указанию и вернулся на родину, чтобы способствовать развитию христианства и монашества.
Святой, как говорили, обладал даром предсказания и целительства. К нему сходились подвижники и ученики, приходил великий князь Изяслав. По благословению Антония на монастырской горе построили деревянную церковь, которая позже превратилась в Киево-Печерский монастырь. Киевская Лавра стала святыней православной церкви, и уже около тысячи лет является местом поклонения паломников.
23 июля именины отмечают: Александр, Антон, Даниил, Петр, Георгий, Степан, Роман, Леонтий.
Народные традиции этого дня
Издавна бытовал обычай в эту дату собирать ряску в корзины, а потом брать ее вилами и кормить ею домашнюю птицу.
Кроме того, ряску использовали в качестве удобрения.
Что нельзя делать 23 июля
Запрещалось ходить к водоемам, так как суеверные считали, что в этот день русалки могут заманить человека к себе, или затащить на дно.
Также считалось очень дурной приметой ходить в этот день в грязной одежде и самому быть неумытым и грязным.
Под запретом 23 июля было стричь волосы - для этого выбирали другую дату, иначе можно было лишиться достатка.
Ссоры и ругань в этот день тоже не сулили ничего хорошего, а нарушителям могли принести затяжные конфликты и болезни.
Главные приметы этого дня
Если сегодня пошел дождь с грозой, то это сулило рыбакам богатый улов.
Если же гроза была ночью, значит скоро установится хорошая погода.
Если на реке в этот день много ряски на воде, то это предвещало удачный год.
Если 23 июля громко жужжат пчелы, и не хотят оставаться в улье, то это предвещало жару.
Если в небе видна радуга в первой половине дня, то вскоре поднимется сильный ветер.
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Если в небе видна радуга в первой половине дня, то вскоре поднимется сильный ветер.
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