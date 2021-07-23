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Кабаева честно рассказала о ребенке и разводе с мужем
Источник материала: UDF
Саша Кабаева
Совсем недавно Саша Кабаева развелась со своим бывшим мужем Александром Липовым. Громкий скандал сопровождался большой оглаской в прессе. Многие волновались, помогает ли бывший муж Саше и сыну Демиду, как молодая мама успевает и работать, и воспитывать ребенка и что сейчас происходит в жизни Саши.
В интервью для Starhit Саша рассказала, что бывший муж не играет никакой роли в воспитании сына, а, наоборот, только мешает, демонстрируя заботу ради публичного одобрения.
«Первое время, когда я очень много работала, ему могло просто что-то стукнуть в голову, тогда он вспоминал, что у него есть ребенок, звонил и говорил: «Хочу увидеть Демида». На что я отвечала, что не могу сегодня. После этого он начинал оскорблять меня, кричал, что я не даю ему ребенка, приезжал к дому, снимал сторис. Игра на публику».
Как выяснилось, Александр не платит алименты. Видимо, скоро он станет мишенью для судебных приставов.
«Человек не платит алименты. Максимум, что он может сделать — раз в три месяца прислать 20 тысяч».
Также Саша рассказала, что ее мама постоянно помогает ей с Демидом.
«Большей частью воспитания занимается моя мама, мне сейчас нужно много работать. Я, конечно, балую сына. У ребенка идет процесс становления, он часто манипулирует мной, но благодаря моей маме Демид понимает границы. А я его так сильно люблю, что не могу быть с ним строгой».
Новый молодой человек Саши — известный хоккеист московского «Динамо» 23-летний Егор Зайцев.
«Со стороны это смотрится странно — я ушла от мужа, и очень быстро у меня появился новый мужчина. Но я действительно познакомилась с ним спустя пару месяцев после расставания с Сашей. После нашей первой встречи мы не расставались ни на день. Он добивался меня, показывал, что все может быть по-другому».
Демид и Егор нашли общий язык и много времени проводят вместе.
«Егор с Демидом безумно любят друг друга. Демид всегда тянется к нему. Семья Егора приняла меня и моего ребенка, что для меня тоже было неожиданно и приятно», — призналась Саша.
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Бывший муж не играет никакой роли в воспитании сына.
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