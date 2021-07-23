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Саша Кабаева

«Первое время, когда я очень много работала, ему могло просто что-то стукнуть в голову, тогда он вспоминал, что у него есть ребенок, звонил и говорил: «Хочу увидеть Демида». На что я отвечала, что не могу сегодня. После этого он начинал оскорблять меня, кричал, что я не даю ему ребенка, приезжал к дому, снимал сторис. Игра на публику».

«Человек не платит алименты. Максимум, что он может сделать — раз в три месяца прислать 20 тысяч».

«Большей частью воспитания занимается моя мама, мне сейчас нужно много работать. Я, конечно, балую сына. У ребенка идет процесс становления, он часто манипулирует мной, но благодаря моей маме Демид понимает границы. А я его так сильно люблю, что не могу быть с ним строгой».

«Со стороны это смотрится странно — я ушла от мужа, и очень быстро у меня появился новый мужчина. Но я действительно познакомилась с ним спустя пару месяцев после расставания с Сашей. После нашей первой встречи мы не расставались ни на день. Он добивался меня, показывал, что все может быть по-другому».

«Егор с Демидом безумно любят друг друга. Демид всегда тянется к нему. Семья Егора приняла меня и моего ребенка, что для меня тоже было неожиданно и приятно», — призналась Саша.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кабаева честно рассказала о ребенке и разводе с мужем Бывший муж не играет никакой роли в воспитании сына.

Совсем недавноразвелась со своим бывшим мужем. Громкий скандал сопровождался большой оглаской в прессе. Многие волновались, помогает ли бывший муж Саше и сыну Демиду, как молодая мама успевает и работать, и воспитывать ребенка и что сейчас происходит в жизни Саши.В интервью для Starhit Саша рассказала, что бывший муж не играет никакой роли в воспитании сына, а, наоборот, только мешает, демонстрируя заботу ради публичного одобрения.Как выяснилось, Александр не платит алименты. Видимо, скоро он станет мишенью для судебных приставов.Также Саша рассказала, что ее мама постоянно помогает ей с Демидом.Новый молодой человек Саши — известный хоккеист московского «Динамо» 23-летнийДемид и Егор нашли общий язык и много времени проводят вместе.