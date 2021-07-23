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Кабаева честно рассказала о ребенке и разводе с мужем

23.07.2021 10:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Кабаева честно рассказала о ребенке и разводе с мужем
Саша Кабаева
Известный блогер, певица и мама Саша Кабаева дала эксклюзивное интервью, в котором рассказала об отношениях со своим бывшим мужем, ребенке и новом избраннике.

Совсем недавно Саша Кабаева развелась со своим бывшим мужем Александром Липовым. Громкий скандал сопровождался большой оглаской в прессе. Многие волновались, помогает ли бывший муж Саше и сыну Демиду, как молодая мама успевает и работать, и воспитывать ребенка и что сейчас происходит в жизни Саши.

В интервью для Starhit Саша рассказала, что бывший муж не играет никакой роли в воспитании сына, а, наоборот, только мешает, демонстрируя заботу ради публичного одобрения.


«Первое время, когда я очень много работала, ему могло просто что-то стукнуть в голову, тогда он вспоминал, что у него есть ребенок, звонил и говорил: «Хочу увидеть Демида». На что я отвечала, что не могу сегодня. После этого он начинал оскорблять меня, кричал, что я не даю ему ребенка, приезжал к дому, снимал сторис. Игра на публику».


Кабаева честно рассказала о ребенке и разводе с мужем

Как выяснилось, Александр не платит алименты. Видимо, скоро он станет мишенью для судебных приставов.

«Человек не платит алименты. Максимум, что он может сделать — раз в три месяца прислать 20 тысяч».


Также Саша рассказала, что ее мама постоянно помогает ей с Демидом.

«Большей частью воспитания занимается моя мама, мне сейчас нужно много работать. Я, конечно, балую сына. У ребенка идет процесс становления, он часто манипулирует мной, но благодаря моей маме Демид понимает границы. А я его так сильно люблю, что не могу быть с ним строгой».


Кабаева честно рассказала о ребенке и разводе с мужем

Новый молодой человек Саши — известный хоккеист московского «Динамо» 23-летний Егор Зайцев.

«Со стороны это смотрится странно — я ушла от мужа, и очень быстро у меня появился новый мужчина. Но я действительно познакомилась с ним спустя пару месяцев после расставания с Сашей. После нашей первой встречи мы не расставались ни на день. Он добивался меня, показывал, что все может быть по-другому».


Демид и Егор нашли общий язык и много времени проводят вместе.

«Егор с Демидом безумно любят друг друга. Демид всегда тянется к нему. Семья Егора приняла меня и моего ребенка, что для меня тоже было неожиданно и приятно», — призналась Саша.
 
 
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Бывший муж не играет никакой роли в воспитании сына.
 
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