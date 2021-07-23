Власти начали ликвидацию общественных организаций, в которых ранее прошли обыски
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Десятки общественных организаций, во многих из которых 14 июля прошли обыски, находятся в процессе ликвидации. Это следует из данных Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В отношении организаций, зарегистрированных в
Минске, решения приняты Минским горисполкомом и датированы одним числом - 22 июля.
Так, в процессе ликвидации находятся
просветительское учреждение «Центр правовой трансформации»;
правозащитная организация Human Constanta (учреждение «Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве “Хьюман Константа”«);
просветительского учреждения «Офис европейской экспертизы и коммуникации» (ОЕЭК);
Офис по правам людей с инвалидностью;
Офис помощи и поддержки занятости молодежи «ЮларКонсалт»;
Белорусский национальный совет «РАДА»;
Центр европейских исследований;
социально-благотворительное учреждение «ИменаМедиа»;
журналистская мастерская «Пресс-клуб»;
Центр развития эффективной коммуникации «Живая Библиотека»;
информационно-культурный центр «ІніцыАрт»;
Youth Labor Rights;
European Youth Parliament;
Центр экологических решений;
правозащитная платформа «Территория прав»;
Молодежная правовая инициатива;
консультативно-просветительское учреждение по охране природы «Экосреда»;
просветительского учреждения «Социальные интервенции»;
информационно-просветительское учреждение «Амарока»;
частное просветительское учреждение «Офис продвижения инициатив»;
Центр любителей животных «ЛАВБРИЛ»;
культурно-просветительское учреждение «АСЕТ»;
Центр стратегических и внешнеполитических исследований;
культурно-просветительское учреждение «Содействие культурному развитию городов»;
региональный центр экспертизы «Экодемия»;
культурно-просветительское учреждение «Крэсы»;
культурно-просветительское учреждение по работе с населением и саморазвитию «Общее Будущее»;
информационное просветительское учреждение «Пенсионный случай»;
Центр социальной помощи и поддержки групп риска «Стимул к успеху»;
частное информационно-просветительское учреждение «Ноктуам»;
частное культурно-просветительское учреждение «Веданта вада»;
Могилевский молодежный центр;
социально-просветительское учреждение в области историко-культурного наследия «УНОВИС-ФОРУМ»;
частное культурно-просветительское учреждение «Гендерный ответ»;
Центр урбанистических проектов и инициатив «Прастора»;
правозащитно-просветительское учреждение «Ваколица»;
частное культурно-просветительское учреждение «Лидер новой эпохи».
Ранее Министерство юстиции подало в Верховный суд иски о ликвидации РОО «Белорусский ПЕН-центр», которое возглавляет нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, и ОО «Белорусская ассоциация журналистов».
Ранее Министерство юстиции подало в Верховный суд иски о ликвидации РОО «Белорусский ПЕН-центр», которое возглавляет нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, и ОО «Белорусская ассоциация журналистов».
Минюст также подал в суд иск о приостановлении деятельности движения «За Свободу».
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Теги: Минск
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Ряд организаций, в которых 14 июля прошли обыски, находятся в процессе ликвидации. Это следует из данных Единого государственного регистра юридических лиц и...
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