Сколько стоит содержать дачу, если ездить туда только на шашлыки?

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер. Источник pixabay.com

Типичный новодачник

Артем никогда не был любителем дачного «отдыха» во всех его огородно-шашлычных проявлениях. Тем не менее, дача у него есть, правда по бумагам хозяином 8 соток рядом с Олехновичами является его отец-пенсионер. Но и он на даче не живет, и не бывает.

– Участок в Молодечненском районе отец получил от Моторного завода еще в 1990 году. Со временем на нем появился двухэтажный дом, но он до сих пор не достроен, печка есть, время в нем даже весной и осенью можно проводить с относительным комфортом. Относительным, потому что внутренней отделки в доме нет, – рассказал Артем.

Его можно назвать типичным новым дачником – как и многие белорусы, получившие свои «сотки» в садоводческих товариществах от родителей, он ездит на дачу несколько раз в году – скосить траву, собрать урожай яблок, и иногда на шашлыки с друзьями.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Myfin.by

Российская экспансия

По его словам, в садоводческом товариществе около 350 участков, но обрабатываются или хотя бы сохраняются в относительном порядке не все: около 50 просто заброшены.

– Но в последние 2-3 года заброшенных дач стало заметно меньше – появилось много пенсионеров, которые покупают почти голые участки и строят на них за несколько месяцев каркасники. Сейчас довольно много людей живет там не с апреля по октябрь, а на постоянной основе. В том числе и из России. Причина на поверхности - сдать квартиру и переселиться на дачу, от которой до Минска рукой подать, – для многих неплохой вариант, – пояснил минчанин.

145 рублей – председателю и «копейки» за свет

Свои расходы на дачу при таком режиме использования Артем называет небольшими.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Myfin.by

– В 2019-м взнос равнялся 100 рублям, в прошлом году правление товарищества попросило скинуться по 135 рублей и еще 50 собирали на новую трансформаторную подстанцию. Ведь товарищество старое, а так как много людей переселилось и живет там, то возникла острая необходимость в увеличении мощности, - рассказывает парень.

В этом году взнос равен 145 рублям. Что будет дальше - предсказать сложно, так как еще в прошлом году началась борьба за власть - недовольные старым правлением люди захотели поменять его.

Он также добавил, что кроме вышеуказанных взносов и выплат он платит еще несколько рублей ("копейки") за электричество - так как за год нагорает очень скромное количество киловатт – в районе 10.

– Можно еще добавить 11-14 рублей за билеты на электричку, да пару рублей на бензин для триммера – вот и все мои затраты на содержание дачи, – подытожил Артем.