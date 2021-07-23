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Второй иностранный язык перестал быть обязательным в школах РФ

23.07.2021 10:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Новые федеральные государственные образовательные стандарты больше не предусматривают обязательное изучение второго иностранного языка в российских школах.

Об этом в четверг, 22 июля, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает DW.

Согласно этим стандартам, для того, чтобы изучать второй иностранный язык школьники или их родители должны подать соответствующее заявление, и то только при наличии "необходимых условий" в школах. "В соответствии со стандартом введение второго обязательного языка определяется школой с учетом мнения родителей", - сообщил Кравцов.

Второй иностранный в качестве обязательного предмета существовал в России с 2010 года. В последние годы иностранные языки ушли из числа приоритетных предметов, в частности, в 2020 году Минпросвещения отказалось от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.

 
 
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Новые федеральные государственные образовательные стандарты больше не предусматривают обязательное изучение второго иностранного языка в российских школах.
 
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