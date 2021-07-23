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В Беларуси запущен процесс ликвидации десятка общественных организаций

23.07.2021 10:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти запустили процесс ликвидации более десятка общественных организаций, следует из данных Единого реестра юридических лиц.

В частности процесс ликвидации запущен в отношении «Центра правовой информации», «Офиса европейской экспертизы и коммуникаций», правозащитного центра «Human Constanta», Центра экологических решений, Центра развития эффективной коммуникации «Живая Библиотека», медиаплатформы «Имена», Центра правовой информации Lawtrend, Пресс-Клуба, Youth Labor Rights (юридическая помощь молодым специалистам), European Youth Parliament (моделирование деятельности Европарламента).

Процесс ликвидации запущен 22 июля решением Мингорисполкома.

 
 
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Белорусские власти запустили процесс ликвидации более десятка общественных организаций, следует из данных Единого реестра юридических лиц.
 
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