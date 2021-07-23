|
В Беларуси запущен процесс ликвидации десятка общественных организаций
Источник материала: АФН
Белорусские власти запустили процесс ликвидации более десятка общественных организаций, следует из данных Единого реестра юридических лиц.
В частности процесс ликвидации запущен в отношении «Центра правовой информации», «Офиса европейской экспертизы и коммуникаций», правозащитного центра «Human Constanta», Центра экологических решений, Центра развития эффективной коммуникации «Живая Библиотека», медиаплатформы «Имена», Центра правовой информации Lawtrend, Пресс-Клуба, Youth Labor Rights (юридическая помощь молодым специалистам), European Youth Parliament (моделирование деятельности Европарламента).
Процесс ликвидации запущен 22 июля решением Мингорисполкома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские власти запустили процесс ликвидации более десятка общественных организаций, следует из данных Единого реестра юридических лиц.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)