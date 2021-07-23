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Мнение: «Увядшую легитимность пытаются стимулировать чем-нибудь маленьким и победоносным»

23.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери — о том, что если громко звать волка, волк может услышать.

— В последнее время белорусские власти стали гораздо воинственнее обычного. Все эти разговоры про военные угрозы, неуклонно крепнущую обороноспособность и сражения на торгово-дипломатических фронтах. И ты понимаешь, что это не первый случай в исторических практиках, когда увядшую легитимность пытаются стимулировать чем-нибудь маленьким и победоносным.

Легитимности это, конечно, не всегда помогало. Даже наоборот. Стимуляции, часто приводили к самым катастрофическим для легитимности последствиям. Но в нашем случае легитимность находится уже в таком болезненном состоянии, что терять ей все равно нечего. А если нечего терять, то можно попробовать и радикальные методы. Особенно учитывая сопутствующие обстоятельства. Когда можно сначала обострить пограничную обстановку на Западе, а потом побежать жаловаться на восток, что маленьких обижают.

И, конечно, все эти перспективы меня удручали. Да и ни одного меня. Но потом вербальные военные угрозы доросли уже до мирового масштаба. И я вспомнил как Путин устроил военный парад на украинской границе, чтобы поговорить с Байденом.

Тут дым пожиже, труба пониже. Для впечатляющего парада ресурсов не хватает. А хватает для вербальных интервенций, которые бесплатные, и ещё осталось на проморолик про приграничные инциденты. Вот устроить инцидент стрёмно, а снять ролик с безопасного расстояния вроде не так страшно.

К бомбежки Воронежа все уже привыкли, великое переселение мигрантов через белорусскую границу произвело впечатление только в беларусским телевизоре. А Тихановская, между тем, визитирует по Вашингтону, вызывая у белорусских властей чувство зависти и беспокойства. И хочется уже поговорить с кем-нибудь внушительным в мировых масштабах, а поговорить не с кем. Потому что самые замысловатые сигналы, какие только мог придумать белорусский МИД, категорически не проходят.

Вот, мне кажется, что вся эта милитаристская риторика — это с одной стороны способ опять намекнуть союзнику про незаменимость своего форпоста, а с другой — привлечь к себе внимание противоположной стороны. Раз другими способами уже не получается.

Но, к сожалению, тот факт, что белорусские власти на самом деле не хотят никакой маленькой войны, поскольку не уверены в ее победоносности, не снижает рисков. Потому что репутация белорусских властей такова, что поверить в их воинственность легко, а в миролюбие наоборот трудно.  Потому что  свидетели стабильности соревнуются в том, кто лучше умеет угадывать прихотливые изгибы мыслительного процесса начальства, и в какой-то момент их рвение в этом угадывании может зайти слишком далеко. В общем если громко звать волка, волк может услышать.

 
 
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Телеграм-канал Письма к дочери — о том, что если громко звать волка, волк может услышать.
 
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