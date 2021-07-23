ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ликвидируют «Human Constanta», «Имена», «Пресс-клуб» и много других организаций (список дополняется)

23.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

В этих организациях ранее прошли обыски.

Мингорисполком ликвидирует правозащитный центр «Human Constanta», Медиаплатформу «Имена», Центр правовой трансформации, Офис европейской экспертизы и коммуникации и другие.

Директор Офиса европейской экспертизы и коммуникаций Светлана Зинкевич рассказала, что узнала о ликвидации, просто проверив свою компанию в Едином реестре юридических лиц. Уведомлений не приходило.

Вот список организаций, которые 23 июля узнали о ликвидации:

— Цэнтр прававой трансфармацыі

— «Human Constanta»

— Медиапроект «Имена»

— «Пресс-клуб»

— Офис европейской экспертизы и коммуникации

—  Центр экологических решений

— Центр развития эффективной коммуникации «Живая Библиотека»

— Youth Labor Rights

— European Youth Parliament

— Центр «Европейский диалог»

***

Напомним, накануне Александр Лукашенко обрушился с гневным спичем в адрес негосударственных организаций.

— Так и правительство и МИД побежали за «демократией» и посоздавали у нас (пусть Макей опять не воспримет на свой счет, это и до него еще было, ему это в наследство досталось, надо сейчас разгребать), и мы получили под две тысячи на небольшую страну НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов. Ну и что, демократию получили? — поинтересовался Лукашенко. — Сейчас оглянулись: это же вред для государства! Идет зачистка. Вы думаете, это просто? Там уже тысячи людей работают, наших людей, и в основном с повернутыми, промытыми за чужие деньги мозгами.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Улады ліквідуюць адразу некалькі беларускіх НДА. СЬПІС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by