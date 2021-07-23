Ликвидируют «Human Constanta», «Имена», «Пресс-клуб» и много других организаций (список дополняется)

Источник материала: Салiдарнасць

В этих организациях ранее прошли обыски.

Мингорисполком ликвидирует правозащитный центр «Human Constanta», Медиаплатформу «Имена», Центр правовой трансформации, Офис европейской экспертизы и коммуникации и другие.

Директор Офиса европейской экспертизы и коммуникаций Светлана Зинкевич рассказала, что узнала о ликвидации, просто проверив свою компанию в Едином реестре юридических лиц. Уведомлений не приходило.

Вот список организаций, которые 23 июля узнали о ликвидации:

— Цэнтр прававой трансфармацыі

— «Human Constanta»

— Медиапроект «Имена»

— «Пресс-клуб»

— Офис европейской экспертизы и коммуникации

— Центр экологических решений

— Центр развития эффективной коммуникации «Живая Библиотека»

— Youth Labor Rights

— European Youth Parliament

— Центр «Европейский диалог»

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Напомним, накануне Александр Лукашенко обрушился с гневным спичем в адрес негосударственных организаций.

— Так и правительство и МИД побежали за «демократией» и посоздавали у нас (пусть Макей опять не воспримет на свой счет, это и до него еще было, ему это в наследство досталось, надо сейчас разгребать), и мы получили под две тысячи на небольшую страну НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов. Ну и что, демократию получили? — поинтересовался Лукашенко. — Сейчас оглянулись: это же вред для государства! Идет зачистка. Вы думаете, это просто? Там уже тысячи людей работают, наших людей, и в основном с повернутыми, промытыми за чужие деньги мозгами.