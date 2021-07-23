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Ликвидируют «Human Constanta», «Имена», «Пресс-клуб» и много других организаций (список дополняется)
23.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В этих организациях ранее прошли обыски.
Мингорисполком ликвидирует правозащитный центр «Human Constanta», Медиаплатформу «Имена», Центр правовой трансформации, Офис европейской экспертизы и коммуникации и другие.
Директор Офиса европейской экспертизы и коммуникаций Светлана Зинкевич рассказала, что узнала о ликвидации, просто проверив свою компанию в Едином реестре юридических лиц. Уведомлений не приходило.
Вот список организаций, которые 23 июля узнали о ликвидации:
— Цэнтр прававой трансфармацыі
— «Human Constanta»
— Медиапроект «Имена»
— «Пресс-клуб»
— Офис европейской экспертизы и коммуникации
— Центр экологических решений
— Центр развития эффективной коммуникации «Живая Библиотека»
— Youth Labor Rights
— European Youth Parliament
— Центр «Европейский диалог»
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Напомним, накануне Александр Лукашенко
— Так и правительство и МИД побежали за «демократией» и посоздавали у нас (пусть Макей опять не воспримет на свой счет, это и до него еще было, ему это в наследство досталось, надо сейчас разгребать), и мы получили под две тысячи на небольшую страну НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов. Ну и что, демократию получили? — поинтересовался Лукашенко. — Сейчас оглянулись: это же вред для государства! Идет зачистка. Вы думаете, это просто? Там уже тысячи людей работают, наших людей, и в основном с повернутыми, промытыми за чужие деньги мозгами.
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Ликвидируют «Human Constanta», «Имена», «Пресс-клуб» и много других организаций (список дополняется)
В этих организациях ранее прошли обыски.
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