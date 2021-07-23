ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Будьте смелыми». Лукашенко направил приветствие делегации Беларуси на Олимпиаде в Токио

23.07.2021 11:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жители планеты в ожидании официального старта XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Торжественная церемония открытия начнется в 14:00 по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже известны имена знаменосцев. Ими избраны пловец Никита Цмыг и Анна Марусова. Приветствие участникам делегации Беларуси на Олимпиаде направил Президент Александр Лукашенко.

«Будьте смелыми». Лукашенко направил приветствие делегации Беларуси на Олимпиаде в Токио

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Олимпийские игры – главное событие в спортивной жизни планеты. Они призваны служить делу мира и взаимопонимания, добрососедства и сотрудничества стран и народов. Несомненно, предстоящая Олимпиада в Токио является самой долгожданной абсолютно для всех атлетов, ведь Игры были перенесены на целый год. Однако убежден, что в Японии вы сделаете все возможное для победы. Вам, уважаемые олимпийцы, оказано доверие представлять республику на Играх XXXII Олимпиады. Это почетно и ответственно. Будьте смелыми, мужественными, проявите волю к победе, покажите свой лучший результат и добейтесь того, чтобы флаг нашей страны как можно чаще поднимался над аренами Игр в честь победителей и призеров. Мы верим в вас и надеемся, что целеустремленность, упорство, трудолюбие и сила воли помогут вам достичь вершины Олимпа.

Александр Лукашенко пожелал спортсменам крепкого здоровья, успехов и побед.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Жители планеты в ожидании официального старта XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Торжественная церемония открытия начнется в 14:00 по минскому...
 
Новости дня
Новости разные
 
Могилевчанин убил и поджег женщину - дело направлено в суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by