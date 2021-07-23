«Будьте смелыми». Лукашенко направил приветствие делегации Беларуси на Олимпиаде в Токио

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жители планеты в ожидании официального старта XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Торжественная церемония открытия начнется в 14:00 по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже известны имена знаменосцев. Ими избраны пловец Никита Цмыг и Анна Марусова. Приветствие участникам делегации Беларуси на Олимпиаде направил Президент Александр Лукашенко.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Олимпийские игры – главное событие в спортивной жизни планеты. Они призваны служить делу мира и взаимопонимания, добрососедства и сотрудничества стран и народов. Несомненно, предстоящая Олимпиада в Токио является самой долгожданной абсолютно для всех атлетов, ведь Игры были перенесены на целый год. Однако убежден, что в Японии вы сделаете все возможное для победы. Вам, уважаемые олимпийцы, оказано доверие представлять республику на Играх XXXII Олимпиады. Это почетно и ответственно. Будьте смелыми, мужественными, проявите волю к победе, покажите свой лучший результат и добейтесь того, чтобы флаг нашей страны как можно чаще поднимался над аренами Игр в честь победителей и призеров. Мы верим в вас и надеемся, что целеустремленность, упорство, трудолюбие и сила воли помогут вам достичь вершины Олимпа.

Александр Лукашенко пожелал спортсменам крепкого здоровья, успехов и побед.