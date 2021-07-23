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Михаил Гуцериев. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Санкции в действии: как друг Лукашенко превратился в «бесприданницу» Показательная история Михаила Гуцериева.

Белорусским чиновникам и силовикам, которых в санкционных списках тьма-тьмущая все налагаемые визовые и иные ограничения никаким образом не вредят: не ездили в Европу - и не будем, счетов и активов там и так нет.Белорусским бизнесменам - похуже. У многих есть в Европе деньги и работающие компании. Но они тут же отписали их детям. И ждут как на это посмотрят, потому что по белорусским понятиям они «спрятались», а вот как оценит эти действия Европа, например?..С Михаилом Сафарбековичем все намного грустнее. Бизнес у него не сравнить с масштабами всех белорусских бизнесменов вместе взятых. И самое главное, что нефтяной блок в нем занимает существенное место, но не единственное. Он многопрофилен и масштабен. Чего там говорить, даже роялти за песни его сочинения под угрозой.Отсюда и поспешные действия с формальным выходом из активов. Даже наняли каких-то западных юристов, чтобы те заработали денег и сделали «заключение», которое сейчас так нужно Гуцериеву, чтобы почувствовать себя в безопасности: мол, тот бизнес, который он выстраивал десятилетиями уже не его бизнес. Хотя все понимают, что все переходы и отдачи - это исключительно формальные действия.Вот, правда, с имиджевым ударом ничего не поделаешь, когда ты все время позиционировал и говорил, что «Русснефть» - это мое. А теперь - уже не мое, то все равно внутри разрывает: как это так, что я не могу показать, что имею?!. Нечто подобное, неверное, испытывал подпольный миллионер Корейко из всем известного произведения Ильфа и Петрова.Все уже сделано. Поэтому осталось только наблюдать как оценят европейские регуляторы такую «раздачу фамильного серебра» по близким родственникам, которые находятся в твоей зависимости.