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В Светлогорске на упавшего велосипедиста наехала легковушка

23.07.2021 11:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске велосипедист упал на проезжую часть и попал под машину, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Инцидент произошел вечером 22 июля. Около 17.20 36-летняя женщина на Lancia Kappa ехала по ул.Свердлова райцентра. "Автомобилистка совершила наезд на внезапно упавшего на проезжую часть 63-летнего велосипедиста, который ехал по тротуару с правой стороны по ходу движения машины", - уточнили в УГАИ.

Велосипедист госпитализирован в травматологическое отделение районной больницы.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Велосипедист госпитализирован в травматологическое отделение районной больницы.
 
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