ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Могилевчанин убил и поджег женщину - дело направлено в суд

23.07.2021 11:29 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области направила в суд Ленинского района областного центра уголовное дело об убийстве и покушении на уничтожение имущества. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Убийство знакомой, а также покушение на уничтожение и повреждение ее имущества инкриминированы 22-летнему могилевчанину. Согласно материалам дела, в ночь с 28 февраля на 1 марта 2021 года мужчина со своей знакомой 1973 года рождения по месту ее жительства в Могилеве употреблял спиртные напитки. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, обвиняемый с целью убийства нанес женщине руками и ногами не менее восьми ударов по разным частям тела, в том числе в жизненно важные органы. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Желая уничтожить следы преступления, могилевчанин облил жертву неустановленной жидкостью и поджег имевшуюся на ней одежду. После того как горючая жидкость разгорелась открытым пламенем и начался пожар, обвиняемый скрылся с места происшествия. Свой преступный умысел мужчина не довел до конца - пожар своевременно обнаружили и ликвидировали пожарные расчеты МЧС.

После изучения материалов дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных относимых и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с правовой квалификацией содеянного по ч.1 ст.139, ч.1 ст.14 и ч.2 ст.218 Уголовного кодекса Беларуси.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Могилевской области. Избранную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-

Могилевчанин убил и поджег женщину - дело направлено в суд
Фото СК

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После изучения материалов дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных относимых и допустимых доказательств, полном и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бобруйске автомобиль на пешеходном переходе сбил 12-летнюю велосипедистку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by