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Осужденные по «делу студентов» признаны склонными к экстремизму

23.07.2021 11:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Двенадцать осужденных фигурантов «дела студентов» признаны склонными к экстремизму, сообщает телеграм-канал коалиции «Задзiночанне беларускіх студэнтаў» (ЗБС).

Осужденные по «делу студентов» признаны склонными к экстремизму

«Всем ребятам в СИЗО выдали документ, что они поставлены на учет как “склонные к экстремизму и иным деструктивным действиям”, — говорится в сообщении. — Этот статус означает более жесткое отношение в местах лишения свободы, более частые проверки камер, наручники во время всех перемещений».

Осужденные, признанные склонными к экстремизму, не могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение и смягчение приговора, добавили в ЗБС.

 

 

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Двенадцать осужденных фигурантов «дела студентов» признаны склонными к экстремизму, сообщает телеграм-канал
 
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