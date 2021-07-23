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Осужденные по «делу студентов» признаны склонными к экстремизму
Источник материала: Навiны
Двенадцать
«Всем ребятам в СИЗО выдали документ, что они поставлены на учет как “склонные к экстремизму и иным деструктивным действиям”, — говорится в сообщении. — Этот статус означает более жесткое отношение в местах лишения свободы, более частые проверки камер, наручники во время всех перемещений».
Осужденные, признанные склонными к экстремизму, не могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение и смягчение приговора, добавили в ЗБС.
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