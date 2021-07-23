Имейте ввиду: из этих чашек пить опасно









После проведения исследований было установлено, что при использовании пластиковых чашек SINSAY происходит ухудшение их органолептических характеристик.





Чашки производятся в Китае на предприятии LILING KARLING HOUSEHOLD CERAMICS CO и могут быть шести цветовых вариантах: прозрачные, белые, бледно-зелёные, светло-серые, пыльно-розовые и чёрные.





Такую информацию предоставила EUROPEAN COMISSION Минздраву Беларуси, который рекомендует торговым организациям и импортёрам учесть данную информацию при проведении закупок и реализации товаров, а при наличии такой продукции – вернуть её поставщикам.



