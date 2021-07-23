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Брестская область в лидерах. В Беларуси собрали первый миллион тонн зерна нового урожая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хорошие новости от аграриев. В Беларуси собран первый миллион тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самый весомый вклад внесли хлеборобы Брестской области. Свыше 300 тысяч тонн намолочено в регионе. В лидерах по темпам уборки также гродненские и минские комбайнеры.
В 2021 году жатва началась раньше по сравнению с прошлым годом. В кампанию включились уже все регионы. Вместе с тем впереди у аграриев еще много работы. Средняя урожайность в этом сезоне составляет около 30 центнеров с гектара.
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Новости Беларуси. Хорошие новости от аграриев. В Беларуси собран первый миллион тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый...
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