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В Гомеле с поличным задержали домушников

23.07.2021 12:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле воров, проникших в охраняемый дом, задержали с поличным, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Тревожная сигнализация сработала в одном из домов на ул.Пивоварова областного центра вечером 22 июля. Группа задержания Железнодорожного (г. Гомеля) Департамента охраны оперативно прибыла к частному строению.

"Сотрудники вошли в дом и задержали там двух мужчин. 46-летние горожане незаконно проникли в охраняемое помещение, чтобы завладеть имуществом", - уточнили в УВД.

По факту незаконного проникновения проводится проверка. Гомельчане задержаны. Один из них ранее судим за кражу, второй неоднократно привлекался к административной ответственности.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Тревожная сигнализация сработала в одном из домов на ул.Пивоварова областного центра вечером 22 июля. Группа задержания Железнодорожного (г. Гомеля) Департамента...
 
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