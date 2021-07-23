ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что белорусы заказывали к дачному сезону на AliExpress

23.07.2021 12:09 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Дачный сезон в самом разгаре, и, судя по данным аналитиков AliExpress, многие жители Беларуси проводят его, ухаживая за растениями, обновляя системы полива и украшая свои загородные участки.

По сравнению с июнем 2020 года количество заказов на товары для ухода за растениями выросло в 2,8 раза. Особенно популярны в этой категории пластиковые зажимы, защитные коврики от сорняков и садовые секаторы.

Лето в этом году выдалось особенно жарким, поэтому любая зелень на улице требует еще и тщательного полива – продажи товаров, которые могут пригодиться для этого, выросли на 47%. Из них чаще всего белорусские пользователи AliExpress заказывают автоматический электронный таймер полива и систему для капельного орошения.

Также в связи с жарой в 2 раза выросли продажи теневых навесов и сеток, а также на 31% больше заказов сделано на аксессуары для плавания – водных гамаков, фильтров для бассейна и так далее.

Как показывает июньская статистика покупок, многие жители Беларуси уделяют особое внимание благоустройству своих загородных участков. Продажи товаров для сада выросли на 35%, а количество заказов в категории «Садовый декор» увеличилось на 74%. Наибольшим спросом в ней пользуются мини-фонтан на солнечной батарее и цветной фонтан, а также камни, которые светятся в темноте. Садовую мебель в этом сезоне тоже покупают чаще – ее продажи выросли на 27%. Гамак – товар номер один в этой категории.

Кроме того, одними из самых популярных летних покупок среди белорусов стали товары для приготовления прохладительных напитков, барбекю и активного отдыха на природе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дачный сезон в самом разгаре, и, судя по данным аналитиков AliExpress, многие жители Беларуси проводят его, ухаживая за растениями, обновляя системы полива и украшая...
 
Новости дня
Новости разные
 
У ЗША заканадаўцы заклікалі перанесьці візыт Зяленскага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by