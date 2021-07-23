|
За сутки в Беларуси четырежды горели поля с зерновыми
Источник материала: Партизан
Четыре пожара зерновых на корню произошли за сутки в Беларуси.
Как следует из сводки МЧС, в 14:17 спасателеq вызвали к деревне Крюковщина «Дрибинского района». Здесь горело поле озимой пшеницы ОАО «Дрибин-Агро». В результате уничтожено 10 га посевов, удалось спасти 25 га.
В 14:54 яровой ячмень полыхнул на поле ИООО «Белдан» возле деревни Ярутичи Слонимского района. Здесь также сгорели 10 га. Удалось отстоять 100 га ячменя.
В 17:19 загорелся яровой ячмень в поле КСУП «Индустрия-СХ» возле Марьиной Горки. Зерновые уничтожены на площади 7 га. Удалось спасти 70 га посевов.
В 18:13 горела озимая пшеница в поле ОАО «Новогородищенское» возле деревни Сертиславль Шкловского района. Унитожено 10 га посевов, спасено 190 га пшеницы.
Во всех случаях никто не пострадал. Причины пожаров устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четыре пожара зерновых на корню произошли за сутки в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)