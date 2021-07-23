Чаусов о новой Конституции: Задача, поставленная властями, - изменить все, не меняя ничего

На сайте политической организации "Круглый стол демократических сил", созданной Юрием Воскресенским, - бывшим соратником экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, а ныне одним из членов государственной конституционной комиссии - был опубликован проект Основного закона Беларуси. Воскресенский утверждает, что этот документ - результат работы конституционной комиссии, и что именно он передан на рассмотрение Александру Лукашенко.





DW поговорила с юристами и политологами об основных положениях проекта, его достоверности и о том, какие изменения могут ожидать Беларусь, если новая конституция вступит в силу. поговорила с юристами и политологами об основных положениях проекта, его достоверности и о том, какие изменения могут ожидать Беларусь, если новая конституция вступит в силу.





Что может и чего не может президент

Тщательно изучив проект, юрист и бывший судья Конституционного суда Республики Беларусь Михаил Пастухов констатирует: наибольшие изменения коснулись раздела конституции "Система органов власти", где где речь идет, в частности, о полномочиях главы государства.





В руках у президента, говорит Пастухов, по-прежнему сосредоточены существенные рычаги власти: ему подчиняются вооруженные силы, он определяет внутреннюю и в большой степени внешнюю политику, формирует и возглавляет Совет безопасности. Период правления президента ограничен пятью годами, и он не может избираться более чем на два срока.





"Можно предположить, что президент остается главным должностным лицом в системе власти", - говорит белорусский юрист. При этом, в соответствии с проектом, президент лишается права издавать декреты "как особые правовые акты с высшей юридической силой: он должен будет издавать только указы и распоряжения, которые должны соответствовать конституции и законам".





Кроме того, президент больше не сможет отправлять в отставку правительство и отменять принятые им решения, как это происходит в настоящее время. "Можно сказать, что статус правительства немного усилится", - говорит Пастухов.





"Создание ВНС предполагает казахский вариант транзита власти"

Одним из важных новшеств проекта юрист называет новый статус и полномочия Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое названо "наивысшей формой народного представительства".





Этой структуре дается право определять основные направления внутренней и внешней политики, заслушивать отчеты президента, премьер-министра и других руководителей страны, она может выразить недоверие президенту в том случае, если он будет обвиняться в совершении государственной измены или другого тяжкого преступления. Постоянно действующим органом белорусского народного собрания будет президиум.





"Уже сейчас можно предположить, что Всебелорусское народное собрание станет "вторым центром власти", - говорит Пастухов. Он считает, что эта структура предусмотрена специально для снявшего с себя полномочия президента.





"Предполагается казахский вариант транзита власти, когда сохраняются два центра силы: действующая власть, которую возглавляет президент, и запасная государственная власть, принадлежащая Всебелорусскому народному собранию, которое возглавит ушедший в отставку глава государства. Иными словами - своего рода двоевластие", - отмечает экс-судья Конституционного суда.





Ограничение правления президента двумя сроками, о котором идет речь в проекте конституции, по мнению Пастухова, может указывать на то, что Лукашенко готовится к уходу с поста.





"После внесения поправок в конституцию будут назначены президентские выборы, в которых действующий глава государства не станет участвовать, а вместо него будет предложена какая-то подходящая кандидатура, то есть, своего рода преемник", - допускает Пастухов. Лукашенко же, по его словам, станет "как бы великим кормчим, основным контролером органов власти, сохранив свое влияние на действующую систему".





Когда Лукашенко уйдет в отставку?

О том, что проект новой конституции предусматривает подготовку к транзиту власти, говорит и еще один собеседник DW - сооснователь и академический директор варшавского аналитического центра Eurasian States in Transition research center (EAST Center) Андрей Елисеев.





Однако он, в отличие от Михаила Пастухова, считает, что Лукашенко в ближайшее время не намерен уходить с поста президента.





"Я допускаю, что произойдет обнуление сроков - примерно так, как это было в России. Срок будет отчитываться либо от времени вступления в силу новой конституции, либо от следующих по графику президентских выборов", - указывает эксперт.





Он не исключает, что в проект конституции еще будут внесены поправки, увеличивающие продолжительность президентского срока с пяти до шести-семи лет, и уменьшающие возрастной ценз для главы государства. "Суть в том, чтобы Лукашенко находился на посту еще два срока, а далее я не исключаю династический транзит в пользу сына", - прогнозирует Елисеев.





Что же касается руководства Всебелорусским народным собранием, эксперт допускает, что Лукашенко, сохранив за собой президентский пост, возглавит и эту структуру:





"Новая конституция будет предусматривать вариант "три в одном": сосредоточение в руках одного человека должности президента, должности главы Совета безопасности и должности главы президиума ВНС".





Сейчас в проекте конституции речь об этом не идет, но Елисеев считает, что "такой закон может быть принят либо парламентом, либо внеочередным собранием ВНС, которое произойдет после принятия конституции".





Говоря о вероятном преемнике нынешнего белорусского правителя, Михаил Пастухов полагает, что решение о том, кто им станет, будет принимать сам Лукашенко, "возможно, и при участии российского руководства".





"Будет названа какая-то подходящая фигура, которая получит карт-бланш на президентских выборах. Думаю, что конкурентами не смогут стать ни представители оппозиции, ни какие-либо другие кандидаты. Это будет проходная фигура, которая будет достаточно лояльно относиться к нынешнему главе государства с тем, чтобы обеспечить стабильность политической системы в Беларуси", - говорит экс-судья Конституционного суда.





Так чей же это проект?

Неожиданное мнение об опубликованном на сайте "Круглого стола демократических сил" (КСДС) проекте конституции высказал юрист и политолог Юрий Чаусов. На его взгляд, этот документ не имеет отношения к официальной конституционной комиссии, а, скорее всего, является личной инициативой основателя КСДС Юрия Воскресенского.





"Почему конституционная комиссия публикует результат своей работы на сайте КСДС - частной организации, созданной Воскресенским? Потому что он - член этой комиссии? Если открыть этот документ в формате PDF, можно увидеть, что он брендирован водяным знаком КСДС. С какой стати комиссии обозначать разработанный в ее недрах проект логотипом организации Воскресенского?", - озвучивает свои сомнения политолог.





Чаусов не исключает, что публикация документа на сайте КСДС могла быть "манипуляцией или уводом дискуссии в сторонние сферы", и что Юрию Воскресенскому "могли санкционировать слив какого-то промежуточного проекта".





Но в целом эксперт склоняется к мнению, что "вряд ли конституционная комиссия может в сегодняшних условиях предложить такой проект".





Юрию Чаусову возражает директор аналитического центра Eurasian States Андрей Елисеев. "Было бы странно, - говорит политолог, - если бы Воскресенский обнародовал свое личное видение изменений в конституцию, которое отличается от проекта комиссии, в состав которой он входит".





Появление документа на портале частного политического объединения Елисеев объясняет тем, что Воскресенскому "была дана возможность предварительно проверить реакцию общественного мнения" на этот документ.





Юрист Михаил Пастухов, в свою очередь, тоже отмечает, что полной определенности, кому принадлежит авторство проекта, появившегося на сайте политсилы Юрия Воскресенского, нет.





"До сегодняшнего дня власти пока официально не опубликовали проект своих поправок, и можно только предположить, что именно он был обнародован на сайте Воскресенского", - отмечает Пастухов. С другой стороны, документ "подготовлен на таком высоком профессиональном уровне", что "вполне можно считать, будто его разрабатывала официальная конституционная комиссия", говорит эксперт.





21 июля состоялось заседание этой организации, на котором ее руководители "не представили проект конституции, а только рассказали о нем", продолжает Пастухов. Но из их рассказа, считает он, можно с большой долей уверенности предположить, что документ, опубликованный Воскресенским, более-менее соответствует проекту, над которым работает официальная конституционная комиссия.





Новая конституция не изменит политической ситуации в стране

Если проект конституции будет утвержден и вступит в силу, появится ли в стране больше пространства для развития демократического общества? Есть ли смысл демократическим силам голосовать на референдуме в начале 2022 года за предложенные поправки? Андрей Елисеев говорит, что главная проблема - не положения конституции, а ее фактическая реализация.





"Проблема не в том, что конституция, которая действует в стране на сегодняшний день, не полностью демократическая и нужно сделать шаг вперед. Проблема в том, что не исполняются многие положения даже нынешнего Основного закона. Так что, прежде всего, нужно начать с их исполнения, а потом говорить о том, стоит поддерживать новую конституцию или нет", - говорит директор варшавского аналитического центра Eurasian States in Transition.





Политолог Юрий Чаусов в целом крайне скептически оценивает вероятность каких-либо изменений в политической системе Беларуси после проведения конституционной реформы.





"Задача, поставленная властями, - это изменить все, не меняя ничего. То есть нам нужна такая конституционная реформа, которая не просто сохранила бы существующий строй, а еще более его зацементировала", - считает он.





Чаусов проводит аналогию с конституционной реформой в СССР в конце 70-х годов ХХ века. "Во всенародное обсуждение были втянуты широкие народные массы, обсуждались статьи, формулировки, отдельные слова, - вспоминает он. - При этом та конституционная реформа не имела никакого отношения к политическому реформированию страны".





Политолог уверен: вначале необходимы политические перемены в белорусской системе, и лишь затем должны произойти конституционные изменения.





Реформу конституции, объявленную властями, Чаусов называет "политической кампанией, которая призвана решить определенные политические задачи, но ни в коей мере не должна менять политическую систему, поскольку в противном случае такая конституционная реформа несла бы угрозу существующему режиму".





Юрист Михаил Пастухов также считает, что изменений политической ситуации в Беларуси принятие новой конституции за собой не повлечет.





"Возможно, политический кризис немного смягчится. Возможно, новый президент будет более лояльным и прогрессивным. Может быть, не будет таких жестких репрессий, будут проведены какие-то реформы. Но в целом система власти, ее суть, ее содержание не изменятся, - говорит экс-судья Конституционного суда. - "Титаник" останется прежним, только на мостике будет другой капитан".