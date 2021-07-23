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Патриотические каникулы: пассажиров «Молодежного поезда» чествовали в Минске

23.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Участников республиканской акции «Беларусь. Молодежь. Единство» чествовали сегодня в Минске. На Площади государственного флага собрались молодые люди из Беларуси, России, Азербайджана и Таджикистана.

Среди них студенты, работающая молодежь, депутаты, волонтеры и блогеры. Они пассажиры и участники акции «Молодежный поезд». Он накануне прибыл в Минск. За неделю интернациональный состав побывал в восьми городах Беларуси. Молодые люди знакомились с достопримечательностями, посещали мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне, занимались благоустройством храмов.

«Мы не только развлекались, но и работали. Например, в Спасо-Евфросиниевском монастыре помогали выносить песок, который образовался из-за очищения брусчатки около храма», – рассказал студент Никита Кузура.

«Потребность в получении качественного образования, хорошей профессии для того, чтобы двигаться дальше, возможность создания семьи, укрепления института брака, рождение детей – наверное, в этом суть человеческой жизни. На это надо обращать особое внимание. И молодежь об этом тоже говорила в ходе встреч, дискуссий, диалоговых площадок, которые проходили в рамках «Молодежного поезда», – отметил министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Вместе с молодежью по регионам Беларуси путешествовал и огромный государственный флаг. Его сегодня развернули на площади, а после передали в Музей молодежного движения. А флаги поменьше и сертификаты на память о поездке раздали всем участникам акции.



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Теги: Минск
 
 
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За неделю интернациональный состав побывал в восьми городах Беларуси. Молодые люди знакомились с достопримечательностями, посещали мемориалы, посвященные ВОВ,...
 
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