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Стрельба в США: двое неизвестных открыли огонь недалеко от Белого дома
Источник материала: СТВ
Новости США. Стрельба в центре Вашингтона. Двое неизвестных открыли огонь рядом с рестораном всего в двух километрах от Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате атаки два человека получили ранения. Услышав звук стрельбы, посетители в панике начали разбегаться. По словам очевидцев, подозреваемые произвели более 20 выстрелов, а затем скрылись на автомобиле. На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Инциденты со стрельбой в США уже давно стали обыденностью. Президент Байден ранее заявил, что страну охватила эпидемия «вооруженного насилия». Сейчас количество преступлений в целом снижается, а число летальных исходов от огнестрельного оружия растет.
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Новости США. Стрельба в центре Вашингтона. Двое неизвестных открыли огонь рядом с рестораном всего в двух километрах от Белого дома, сообщили в программе Новости...
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