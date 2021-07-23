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Стрельба в США: двое неизвестных открыли огонь недалеко от Белого дома

23.07.2021 12:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Стрельба в центре Вашингтона. Двое неизвестных открыли огонь рядом с рестораном всего в двух километрах от Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба в США: двое неизвестных открыли огонь недалеко от Белого дома

В результате атаки два человека получили ранения. Услышав звук стрельбы, посетители в панике начали разбегаться. По словам очевидцев, подозреваемые произвели более 20 выстрелов, а затем скрылись на автомобиле. На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Стрельба в США: двое неизвестных открыли огонь недалеко от Белого дома

Инциденты со стрельбой в США уже давно стали обыденностью. Президент Байден ранее заявил, что страну охватила эпидемия «вооруженного насилия». Сейчас количество преступлений в целом снижается, а число летальных исходов от огнестрельного оружия растет.

 
 
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Новости США. Стрельба в центре Вашингтона. Двое неизвестных открыли огонь рядом с рестораном всего в двух километрах от Белого дома, сообщили в программе Новости...
 
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