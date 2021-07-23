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Жертвами паводков стали 6 человек. В Турции устраняют последствия сильных дождей и наводнений

23.07.2021 12:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. В Турции устраняют последствия сильнейших дождей и наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами паводков стали 6 человек. В Турции устраняют последствия сильных дождей и наводнений

Непогода обрушилась на северо-восток страны. Под ударом оказались две провинции. Из-за ливней из берегов вышла местная река. Потоки воды хлынули на улицы, снося все на своем пути. По дорогам плывут машины и мусорные баки. В одном из населенных пунктов Артвина буквально за считанные секунды рухнул жилой дом.

Жертвами паводков стали 6 человек. В Турции устраняют последствия сильных дождей и наводнений

Развернута спасательная операция, из затопленных районов эвакуировали 200 человек. На данный момент информации о погибших не поступало, сообщается лишь о двух пострадавших.

Соседняя провинция Ризе, между тем, переживает непогоду второй раз за неделю. Жертвами паводков там стали шесть человек.

 
 
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Новости Турции. В Турции устраняют последствия сильнейших дождей и наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода обрушилась на северо-восток...
 
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