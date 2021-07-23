Школьницы в Светлогорске избили знакомую: суд вынес им приговор

Источник материала: ОНТ

Суд в Светлогорске вынес приговор учащимся за избиение 15-летней школьницы. Расследованием уголовного дела занимался Светлогорский районный отдел СК, сообщается на сайте СК Беларуси.

В апреле 2021 года, по данным следствия, работник администрации школы Светлогорска в ходе мониторинга соцсетей обнаружил видеозапись с избиением учащейся школы и обратился в инспекцию по делам несовершеннолетних в РОВД с заявлением. После проверки материалы об инциденте поступили в Светлогорский РОСК для уголовного преследования избивших школьницу.

Как было установлено, 10 апреля 2021 года днем в Светлогорске прогуливались и случайно встретились две компании подростков. 13-летняя девочка была в одной из них. Ей захотелось выяснить отношения с повстречавшейся давней знакомой. Зачинщица во время разговора повалила потерпевшую на землю и не менее трех раз ударила ее ногами по разным частям тела. Из компании малолетней вскоре подбежала 14-летняя школьница и не менее двух раз ударила ногами потерпевшую, с которой когда-то была в приятельских отношениях. Один из очевидцев снял конфликт на мобильный телефон. Избившие назначили потерпевшей «стрелку для разборок» и ушли.

Участницы конфликта и много их знакомых собрались на лесной поляне недалеко от здания Светлогорской детской школы искусств на следующий день. К потерпевшей первой подошла 13-летняя девочка, которая схватила ее за волосы демонстративно, повалила на землю и била ногами и руками по телу и голове. Потом 14-летняя школьница подошла к лежавшей на земле потерпевшей и не менее шести раз ударила ее по различным частям тела. Младший школьник хотел остановить ее, но она, оттолкнув его, ударила несовершеннолетнюю ногой. После этого к потерпевшей подошла 15-летняя школьница, которой не было во время конфликта 10 апреля, и не менее трех раз ударила ее ногами по телу.

Другие подростки внимательно наблюдали за избиением – кто-то смеялся и подначивал, снимал на мобильный телефон, кто-то хотел остановить. Педагогический работник потом обнаружил видеозапись этого преступления с соцсети.

Участники конфликта обучались в разных школах. Потерпевшая хорошо знала только двух нападавших девочек – с ними она несколько лет была в приятельских отношениях. Наглядно знала третью. Все трое во время следствия давали противоречивые и непоследовательные показания, говорили, что избили потерпевшую из-за якобы распространения ею нелицеприятных слухов о них. Данный мотив опровергнут материалами уголовного дела, которые собраны во время допросов, очных ставок и других следственных действий. Следствие пришло к выводу – преступление вызвано желанием самоутвердиться на фоне замкнутой и тихой школьницы, показать свою значимость и возвыситься перед ближайшим окружением.

13-летнюю школьницу не привлекли к уголовной ответственности из-за того, что она не достигла соответствующего возраста.

Суд Светлогорского района 14-летней учащейся вынес обвинительный приговор и назначил наказание – ограничение свободы на один год без направления в исправительное учреждение открытого типа. К 15-летней учащейся суд постановил применить меры принудительного воспитательного характера в виде ограничения свободы досуга на шесть месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: БЕЛТА

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