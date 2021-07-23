Смерч прервал футбольный матч в Боливии

Источник материала: ОНТ

Ветром сдуло. В Боливии футбольный матч местных команд пришлось прервать из-за смерча. Опасное природное явление возникло прямо на поле.

Пока спортсмены технично убегали к трибунам, арбитр попал в эпицентр воздушной воронки. Его подхватило, но судья смог устоять, унесло только форму. На поле смерч долго не задержался.

Как только всё стихло, футболисты вернулись и доиграли матч – турниры из-за таких мелочей в Боливии не отменяют.

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