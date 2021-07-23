Госдеп США признал причастность американских граждан к убийству президента Гаити

Источник материала: ОНТ

В Госдепартаменте сделали сенсационное заявление, косвенно свидетельствующее о причастности к убийству президента Гаити.

Руководитель пресс-службы подтвердил, что шестеро из двадцати трёх подозреваемых в расправе проходили военную подготовку в Штатах. Уточняется, что они при этом служили в армии Колумбии и были участниками совместных программ с американскими вооружёнными силами. Послужные списки остальных подозреваемых ещё проверяют. Тем временем, на Гаити продолжаются протесты. Участники требуют справедливого расследования и сурового наказания для заказчиков и исполнителей покушения.

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