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Госдеп США признал причастность американских граждан к убийству президента Гаити

23.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Госдеп США признал причастность американских граждан к убийству президента Гаити

В Госдепартаменте сделали сенсационное заявление, косвенно свидетельствующее о причастности к убийству президента Гаити.

Руководитель пресс-службы подтвердил, что шестеро из двадцати трёх подозреваемых в расправе проходили военную подготовку в Штатах. Уточняется, что они при этом служили в армии Колумбии и были участниками совместных программ с американскими вооружёнными силами. Послужные списки остальных подозреваемых ещё проверяют. Тем временем, на Гаити продолжаются протесты. Участники требуют справедливого расследования и сурового наказания для заказчиков и исполнителей покушения.

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В Госдепартаменте сделали сенсационное заявление, косвенно свидетельствующее о причастности к убийству президента Гаити. Руководитель пресс-службы подтвердил,...
 
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