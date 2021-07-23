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Кот скинул горшки с цветами, разбросал землю. Хозяйка его ругала, а он был доволен собой. Посмотрите, улыбнетесь 100%! (ВИДЕО)

23.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот скинул горшки с цветами, разбросал землю. Хозяйка его ругала, а он был доволен собой. Посмотрите, улыбнетесь 100%! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике кот Персик решил, что хаос в доме, намного лучше, чем чистота, поэтому скинул горшки с цветами, разбросал землю, растения пожевал. Хозяйка была шокирована. А кот остался очень доволен результатами своих трудов.


Видео набрало более 600 тыс. просмотров и сотни комментариев: «Персиковая битва случилась», «Откуда я знаю, что тут было? Я вообще сплю», «Царь отдыхает, а его беспокоят из-за каких-то цветов. Безобразие», «Персик столько дел важных сделал, теперь можно и отдохнуть», – писали пользователи Сети.

Фото: соцсети

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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кот Персик решил, что хаос в доме, намного лучше, чем чистота, поэтому скинул горшки с цветами, разбросал землю, растения...
 
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