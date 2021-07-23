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Неизвестные слили личные данные президента Франции Макрона
Источник материала: ОНТ
Охота на Макрона. Президент Франции испугался слежки и сменил номер телефона и его модель.
Поводом стала публикация его личной информации, в том числе и контактных данных в Интернете. Сообщается, что за главой Франции следили с помощью шпионского приложения. Из-за инцидента созвали специальный совет. Ещё одно его решение – усиление мер безопасности в администрации. Сам Макрон заявил, что не переживает по поводу слежки и пользуется одновременно несколькими телефонами.
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Охота на Макрона. Президент Франции испугался слежки и сменил номер телефона и его модель. Поводом стала публикация его личной информации, в том числе и контактных...
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