Минздрав скорректировал подходы к надбавкам за работу с COVID-19 медикам. Что поменялось?

Источник материала: ОНТ

Минздрав по согласованию с Республиканским комитетом Белорусского профсоюза работников здравоохранения скорректировал подходы к надбавкам за работу с COVID-19 с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, уровня заболеваемости и вакцинации работников здравоохранения, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Приказ Минздрава от 20 июля 2021 г. № 892 «Об изменении приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 июня 2020 г. № 604» внес изменения в Методические рекомендации по применению Указа Президента от 16 апреля 2020 г. № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения».



Отмечается, что из рекомендаций исключили пункт о применении расчета «треть отработанных часов и (или) смен в условиях инфекции» для установления надбавки в объеме за все отработанное время. С 1 августа 2021 г. данный пункт будет отменен.

В Минздраве подчеркнули, что установление и выплата надбавки по Указу № 131 производится за рабочие дни или смены. Оплата производится по каждой строке табеля учета рабочего времени раздельно - работе по основной должности, сверх нормы, на условиях совместительства, во время, которое контактировали с пациентами с COVID-19, что подтверждено первичной медицинской документацией.



Руководители организаций здравоохранения должны продолжать работу по рациональной расстановке кадров и минимизации работников, оказывающих медпомощь пациентам с COVID-19, но без ущерба для качества.

Фото из архива БЕЛТА





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