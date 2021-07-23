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Минздрав скорректировал подходы к надбавкам за работу с COVID-19 медикам. Что поменялось?
Источник материала: ОНТ
Минздрав по согласованию с Республиканским комитетом Белорусского профсоюза работников здравоохранения скорректировал подходы к надбавкам за работу с COVID-19 с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, уровня заболеваемости и вакцинации работников здравоохранения,
Приказ Минздрава от 20 июля 2021 г. № 892 «Об изменении приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 июня 2020 г. № 604» внес изменения в Методические рекомендации по применению Указа Президента от 16 апреля 2020 г. № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения».
В Минздраве подчеркнули, что установление и выплата надбавки по Указу № 131 производится за рабочие дни или смены. Оплата производится по каждой строке табеля учета рабочего времени раздельно - работе по основной должности, сверх нормы, на условиях совместительства, во время, которое контактировали с пациентами с COVID-19, что подтверждено первичной медицинской документацией.
Фото из архива БЕЛТА
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Минздрав по согласованию с Республиканским комитетом Белорусского профсоюза работников здравоохранения скорректировал подходы к надбавкам за работу с COVID-19 с...
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