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Лукашенко: рост мировых цен на продукты питания должен стать дополнительной возможностью для экономики Беларуси

23.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: рост мировых цен на продукты питания должен стать дополнительной возможностью для экономики Беларуси

Александр Лукашенко на совещании по вопросам организации уборочной кампании 2021 года сегодня заявил, что рост мировых цен на продовольствие должен стать дополнительной возможностью для экономики, передает БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что около 1 млрд людей, по разным оценкам, в мире голодают, поэтому спрос на продовольствие и отсюда цены на продукты питания будут расти. 

Фото: БЕЛТА

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Александр Лукашенко на совещании по вопросам организации уборочной кампании 2021 года сегодня заявил, что рост мировых цен на продовольствие должен стать...
 
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