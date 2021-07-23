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Лукашенко: рост мировых цен на продукты питания должен стать дополнительной возможностью для экономики Беларуси
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко на совещании по вопросам организации уборочной кампании 2021 года сегодня заявил, что рост мировых цен на продовольствие должен стать дополнительной возможностью для экономики,
Президент подчеркнул, что около 1 млрд людей, по разным оценкам, в мире голодают, поэтому спрос на продовольствие и отсюда цены на продукты питания будут расти.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: рост мировых цен на продукты питания должен стать дополнительной возможностью для экономики Беларуси
Александр Лукашенко на совещании по вопросам организации уборочной кампании 2021 года сегодня заявил, что рост мировых цен на продовольствие должен стать...
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