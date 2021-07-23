ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Олимпиада в Токио: Никита Цмыг и Анна Марусова выступят знаменосцами белорусской делегации на открытии

23.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Олимпиада в Токио: Никита Цмыг и Анна Марусова выступят знаменосцами белорусской делегации на открытии

Пловец Никита Цмыг и лучница Анна Марусова будут знаменосцами белорусской делегации на церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токиосообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Исполком Международного олимпийского комитета еще в марте 2020 года принял решение о том, что на церемонии открытия в каждой команде флаг будут нести мужчина и женщина, чтобы обеспечить гендерное равенство на олимпиадах.

Анна Марусова пожелала, чтобы как можно чаще белорусский флаг поднимался в Токио над олимпийскими объектами.

Никита Цмыг - мастер спорта международного класса, серебряный призер Европейских игр 2015 года в Баку, чемпион Беларуси на дистанциях 50 м, 100 м и 200 м в плавании на спине, участвовал в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Анна Марусова (Карасева) тоже мастер спорта международного класса, призер чемпионатов мира и Европы, Европейских игр в Баку и Минске, участвовала в Олимпиаде-2000 в Сиднее.

Капитан олимпийской сборной Беларуси – прославленный метатель молота Иван Тихон.

Напомним, торжественная церемония открытия начнется в 14:00. Трансляция будет идти в прямом эфире на телеканалах «Беларусь 1» и «Беларусь 5». 

Фото: НОК Беларуси


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пловец Никита Цмыг и лучница Анна Марусова будут знаменосцами белорусской делегации на церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сбой системы? Суд отменил штраф журналистке "за распространение экстремистской информации"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by