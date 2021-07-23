Олимпиада в Токио: Никита Цмыг и Анна Марусова выступят знаменосцами белорусской делегации на открытии

Источник материала: ОНТ

Пловец Никита Цмыг и лучница Анна Марусова будут знаменосцами белорусской делегации на церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио , сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Исполком Международного олимпийского комитета еще в марте 2020 года принял решение о том, что на церемонии открытия в каждой команде флаг будут нести мужчина и женщина, чтобы обеспечить гендерное равенство на олимпиадах.

Анна Марусова пожелала, чтобы как можно чаще белорусский флаг поднимался в Токио над олимпийскими объектами.

Никита Цмыг - мастер спорта международного класса, серебряный призер Европейских игр 2015 года в Баку, чемпион Беларуси на дистанциях 50 м, 100 м и 200 м в плавании на спине, участвовал в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Анна Марусова (Карасева) тоже мастер спорта международного класса, призер чемпионатов мира и Европы, Европейских игр в Баку и Минске, участвовала в Олимпиаде-2000 в Сиднее.

Капитан олимпийской сборной Беларуси – прославленный метатель молота Иван Тихон.

Напомним, торжественная церемония открытия начнется в 14:00. Трансляция будет идти в прямом эфире на телеканалах «Беларусь 1» и «Беларусь 5».

Фото: НОК Беларуси





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