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Приемная кампания на финишной прямой: сертификаты ЦТ выдают абитуриентам, сдававшим тест в резервные дни

23.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Приемная кампания на финишной прямой: сертификаты ЦТ выдают абитуриентам, сдававшим тест в резервные дни

Продолжается приёмная кампания. Сегодня сертификаты централизованного тестирования начнут выдавать абитуриентам, которые сдавали испытания в резервные дни.

Их можно получить в тех пунктах, где проводились испытания. С собой пропуск – на тестирование и паспорт. Это финальный этап перед подачей документов. Их уже принимают во всех вузах страны. На бюджетную форму обучения необходимо подать заявление до понедельника. Для тех, кто планирует учиться платно времени больше – до 9 августа.

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Продолжается приёмная кампания. Сегодня сертификаты централизованного тестирования начнут выдавать абитуриентам, которые сдавали испытания в резервные дни. Их...
 
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