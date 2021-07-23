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Приемная кампания на финишной прямой: сертификаты ЦТ выдают абитуриентам, сдававшим тест в резервные дни
Источник материала: ОНТ
Продолжается приёмная кампания. Сегодня сертификаты централизованного тестирования начнут выдавать абитуриентам, которые сдавали испытания в резервные дни.
Их можно получить в тех пунктах, где проводились испытания. С собой пропуск – на тестирование и паспорт. Это финальный этап перед подачей документов. Их уже принимают во всех вузах страны. На бюджетную форму обучения необходимо подать заявление до понедельника. Для тех, кто планирует учиться платно времени больше – до 9 августа.
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Приемная кампания на финишной прямой: сертификаты ЦТ выдают абитуриентам, сдававшим тест в резервные дни
Продолжается приёмная кампания. Сегодня сертификаты централизованного тестирования начнут выдавать абитуриентам, которые сдавали испытания в резервные дни. Их...
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