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Лукашенко направил приветствие делегации Беларуси на Олимпиаде в Токио: Главное - идти к своей мечте и верить в себя

23.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко направил приветствие делегации Беларуси на Олимпиаде в Токио: Главное - идти к своей мечте и верить в себя

Александр Лукашенко направил приветствие членам делегации Беларуси на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства отметил, что олимпийская медаль - это не только личный успех атлета, но и предмет гордости нации, ведь победы в спорте давно уже стали демонстрацией уровня развития стран, их достижений и культурного наследия.

Президент напомнил, что наша страна в 14-й раз участвует в этом грандиозном фестивале мирового спорта и всегда белорусская команда возвращалась домой с наградами. 

Белорусский лидер констатировал, что для подготовки спортсменов республика сделала все необходимое и вправе рассчитывать на успех. 

Фото: из архива БЕЛТА

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Александр Лукашенко направил приветствие членам делегации Беларуси на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, сообщает пресс-служба Президента. Глава государства...
 
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