Лукашенко направил приветствие делегации Беларуси на Олимпиаде в Токио: Главное - идти к своей мечте и верить в себя

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко направил приветствие членам делегации Беларуси на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства отметил, что олимпийская медаль - это не только личный успех атлета, но и предмет гордости нации, ведь победы в спорте давно уже стали демонстрацией уровня развития стран, их достижений и культурного наследия.

Президент напомнил, что наша страна в 14-й раз участвует в этом грандиозном фестивале мирового спорта и всегда белорусская команда возвращалась домой с наградами.

Белорусский лидер констатировал, что для подготовки спортсменов республика сделала все необходимое и вправе рассчитывать на успех.

Фото: из архива БЕЛТА

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