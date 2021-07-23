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Лукашенко направил приветствие делегации Беларуси на Олимпиаде в Токио: Главное - идти к своей мечте и верить в себя
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко направил приветствие членам делегации Беларуси на XXXII летних Олимпийских играх в Токио,
Глава государства отметил, что олимпийская медаль - это не только личный успех атлета, но и предмет гордости нации, ведь победы в спорте давно уже стали демонстрацией уровня развития стран, их достижений и культурного наследия.
Президент напомнил, что наша страна в 14-й раз участвует в этом грандиозном фестивале мирового спорта и всегда белорусская команда возвращалась домой с наградами.
Белорусский лидер констатировал, что для подготовки спортсменов республика сделала все необходимое и вправе рассчитывать на успех.
Фото: из архива БЕЛТА
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Лукашенко направил приветствие делегации Беларуси на Олимпиаде в Токио: Главное - идти к своей мечте и верить в себя
Александр Лукашенко направил приветствие членам делегации Беларуси на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, сообщает пресс-служба Президента. Глава государства...
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