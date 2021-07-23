Уникальная выставка маляванок открылась в Национальном центре современных искусств

Источник материала: ОНТ

Феномен национального культурного наследия Беларуси: маляванки, или расписные ковры. Уникальный вид современного искусства представили в Минске на выставке «Зори - Заряницы».

Ещё в середине прошлого столетия к маляванкам проявляли интерес такие мастера как Марк Шагал и Язэп Дроздович. А сегодня это явление массовой культуры изучают современники. Художники развивают традиции популярного в Беларуси искусства и дают ему вторую жизнь.

Олеся Иноземцева, куратор выставки: «Тоже современные художники используют черную основу, черную ткань, которую они путем трафарета наносят, скажем, такой бордюр или окантовку из орнамента. Вот здесь, расписной ковер Ирины Князевой, она попыталась воссоздать технологию, которую использовали наши бабушки, прабабушки, и здесь немножко другой способ создания – именно использование трафарета из картошки. И путем нанесения красок получались такие вот роскошные цветы».

Источником вдохновения для сюжетов и образов, как и сотню лет назад, остаются мифы и легенды родного края. Подробнее обо всем можно узнать на открытых экскурсиях и занятиях для детей – они будут проходить на выставке весь месяц.

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