ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уникальная выставка маляванок открылась в Национальном центре современных искусств

23.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Уникальная выставка маляванок открылась в Национальном центре современных искусств

Феномен национального культурного наследия Беларуси: маляванки, или расписные ковры. Уникальный вид современного искусства представили в Минске на выставке «Зори - Заряницы».

Ещё в середине прошлого столетия к маляванкам проявляли интерес такие мастера как Марк Шагал и Язэп Дроздович. А сегодня это явление массовой культуры изучают современники. Художники развивают традиции популярного в Беларуси искусства и дают ему вторую жизнь.

Олеся Иноземцева, куратор выставки: «Тоже современные художники используют черную основу, черную ткань, которую они путем трафарета наносят, скажем, такой бордюр или окантовку из орнамента. Вот здесь, расписной ковер Ирины Князевой, она попыталась воссоздать технологию, которую использовали наши бабушки, прабабушки, и здесь немножко другой способ создания – именно использование трафарета из картошки. И путем нанесения красок получались такие вот роскошные цветы».

Источником вдохновения для сюжетов и образов, как и сотню лет назад, остаются мифы и легенды родного края. Подробнее обо всем можно узнать на открытых экскурсиях и занятиях для детей – они будут проходить на выставке весь месяц.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Феномен национального культурного наследия Беларуси: маляванки, или расписные ковры. Уникальный вид современного искусства представили в Минске на выставке...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сбой системы? Суд отменил штраф журналистке "за распространение экстремистской информации"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by