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Уникальная выставка маляванок открылась в Национальном центре современных искусств
Источник материала: ОНТ
Феномен национального культурного наследия Беларуси: маляванки, или расписные ковры. Уникальный вид современного искусства представили в Минске на выставке «Зори - Заряницы».
Ещё в середине прошлого столетия к маляванкам проявляли интерес такие мастера как Марк Шагал и Язэп Дроздович. А сегодня это явление массовой культуры изучают современники. Художники развивают традиции популярного в Беларуси искусства и дают ему вторую жизнь.
Источником вдохновения для сюжетов и образов, как и сотню лет назад, остаются мифы и легенды родного края. Подробнее обо всем можно узнать на открытых экскурсиях и занятиях для детей – они будут проходить на выставке весь месяц.
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Феномен национального культурного наследия Беларуси: маляванки, или расписные ковры. Уникальный вид современного искусства представили в Минске на выставке...
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